Záli s skladbo Prebujam se vstopa v novo obdobje svojega ustvarjanja.

Za pesem je mlada ustvarjalka posnela tudi videospot, v katerem pleše čutni ples s postavnim plesalcem in koreografom Timom Klemenčičem , ki se lahko pohvali s sodelovanji s številnimi zvezdniki, med drugim tudi s Severino , Lepo Breno , Natašo Bekvalac in Jeleno Karleušo .

"Prebujam se je komad, ki sem ga napisala nekaj časa nazaj in je prvi iz 'nove ere' Záli. Je skupek intime, strasti, nostalgije in kot že naslov pravi, napovednik za stvari, ki še prihajajo, ki pa bodo, malo bolj živahne in zapeljive," je našemu portalu 24ur.com zaupala glasbenica, ki je videospot snemala tako pri nas kot tudi na Hrvaškem.

Prav na poti do naših južnih sosedov pa so z ekipo naleteli na manjšo težavo. "Na poti do Hrvaške se je v avtu, ki smo si ga izposodili, pokvarila šipa na vratih in smo morali lepiti s silver tapom za pot nazaj v Slovenijo. Čeprav tudi cabriolet 'po gorenjsko' poleti ni slaba ideja," je v smehu priznala.