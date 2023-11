Záli: Vsi rabimo odklop v tem norem in hitečem svetu

Záli smo na odru šova Slovenija ima talent prvič spoznali kot Zalo Smolnikar, ki se je predstavila z avtorsko pesmijo Deklica zaljubljena in prišla vse do finala. Po osmih letih pravi, da ima sicer zrelejšo glasbo in besedila, a se še vedno vrača k najstniški Zali, polni energije, igrivosti in čutnosti. To se odraža tudi v njeni novi pesmi V trenutku.

Mlada, vsestranska ustvarjalka Zala Smolnikar - Záli predstavlja svoj nov avtorski komad V trenutku. Govori o trenutku, ko se odločiš in dovoliš, da boš z nekom skupaj. "Ko se nehaš omejevati in iskati razloge, zakaj nekaj, kar je tako očitno namenjeno, ne bo šlo, ter se samo prepustiš trenutku in si dovoliš, da se zgodi. Taki trenutki so velikokrat najlepši, najbolj čisti in nabiti z najlepšo energijo," pravi glasbenica, ki je navdih za pesem črpala iz svoje osebne zgodbe.

icon-expand Záli predstavlja svoj nov avtorski komad V trenutku. FOTO: Jani Ugrin

Njen glavni cilj je, da sebe in posledično poslušalce napolni z "lepo energijo". Želi si, da bi v njih vzbudila igrivost, norčavost in "tiste živahne škratke, ki brezskrbno poplesavajo po sobi". "Poleg tega pa mislim, da vsi rabimo odklop v tem norem in hitečem svetu, kjer smo zaradi individualističnega pristopa do zadev, podhranjeni osnovne človeške sočutnosti in odprtosti," dodaja. Pri produkciji pesmi je sodelovala z Žaretom Pakom, ki je sodeloval s številnimi slovenskimi glasbeniki, kot so Mrfyji, Joker Out in Siddharta. "Ko sem Marku Pircu pokazala skladbo, mu je bila tako zelo všeč, da mi je takoj za producenta predlagal Žareta Paka. Sicer sem že dolgo prej želela delati z njim, pa ni bilo prave skladbe ali trenutka. Ker sem po naravi malo odpiljena, sva se takoj ujela," v smehu pove. Pravi, da je Žare veteran na svojem področju in zna prebrati "tisto nekaj" v njej in to dostaviti v obliki, kjer je vidno njeno jedro. Pesem sta ustvarjala kar eno leto, saj sta iskala zvok, ki Záli najbolj predstavlja, in "v skladbo želela ujeti pravo energijo, ki ni preveč spolirana, ampak je živa, življenjska in diha". Njuno sodelovanje pa ne bo ostalo zgolj pri eni pesmi, saj skupaj že ustvarjata album, in kot v šali pove mlada glasbenica upa, da bo snemanje pesmi v naprej potekalo hitreje.