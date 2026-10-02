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Záli med snemanjem novega videospota pritegnila ogromno pozornosti

Ljubljana, 02. 10. 2026 20.35 pred 6 urami 1 min branja 0

Avtor:
Eva Mavrič E.K.
Zala Smolnikar ZÁLI

Finalistka šova Slovenija ima talent Zala Smolnikar - Zali ima novo pesem. To je to. Tako je naslov skladbe, za katero pravi, da je kot nalašč za v avto. Prav zato ima v videospotu posebnega gosta. Pesem je del pevkinega albuma in je edina, ki je Zali ni napisala sama.

Zala Smolnikar ZÁLI predstavlja videospot za skladbo To je to z albuma V trenutku. Poleg nje v videospotu eno glavnih vlog prevzame rdeči Mercedes SL kabriolet, ki je med snemanjem pritegnil pozornost mimoidočih. Nekateri so ga namreč prepoznali kot avtomobil, ki spominja na tistega iz videospota The Rolling Stones. "Na semaforjih so naju s prijateljico spraševali: 'A ni to tisti avto iz spota Rolling Stonesov?'" se spominja Zala.

Ideja za rdeči kabriolet je izhajala iz samega značaja skladbe. "To je tak komad za v avto. Ko se pelješ na žurko ali ko si želiš malo polepšati dan. Ko se pokaže sonček ali pa tudi, če ga ni in si ga hočeš malo narediti sam," je dodala pevka.

Tudi po snemanju je rdeči kabriolet poskrbel za dogodivščino. Zala in prijateljica sta se pozno zvečer proti Ljubljani odpravili z odprto streho in v kratkih poletnih oblačilih. "Bilo je zelo, zelo, zelo mrzlo," se je spominjala in dodala: "Ekipa nama je zato posodila puloverje, nogavice in vse, kar je bilo pri roki. Na koncu sva imeli vsaka kakšnih pet različnih stilov plasti na sebi. Bila je nora vožnja s kučmo na glavi, ki bo zagotovo eden glavnih vrhuncev v mojem dnevniku."

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Zala Smolnikar ZÁLI To je to glasba pesem album

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