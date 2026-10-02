Záli med snemanjem novega videospota pritegnila ogromno pozornosti

Zala Smolnikar ZÁLI predstavlja videospot za skladbo To je to z albuma V trenutku. Poleg nje v videospotu eno glavnih vlog prevzame rdeči Mercedes SL kabriolet, ki je med snemanjem pritegnil pozornost mimoidočih. Nekateri so ga namreč prepoznali kot avtomobil, ki spominja na tistega iz videospota The Rolling Stones. "Na semaforjih so naju s prijateljico spraševali: 'A ni to tisti avto iz spota Rolling Stonesov?'" se spominja Zala.

Ideja za rdeči kabriolet je izhajala iz samega značaja skladbe. "To je tak komad za v avto. Ko se pelješ na žurko ali ko si želiš malo polepšati dan. Ko se pokaže sonček ali pa tudi, če ga ni in si ga hočeš malo narediti sam," je dodala pevka.