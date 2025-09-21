Zaljubljeni 2Nite z mercedesom na ranč

2nite - Mercedes 94

Mengeški indie popevkar vselej izpade dopadljivo in tudi nekolikanj freakovski. Ne ve se, ali je njegova hudomušnost spontana ali svojo impulzivno zafrkancijo kot da malce prezirljivo namensko regulira. Kajti 2Nite tudi v tem, še vedno udobnem, a ne več tako kot nekoč lepem mercedesu, deluje nalezljivo sproščeno. Nov hit iz kovnice založbe Rose Valley Records se ponuja kot country song. Okolje, v katerem je bil posnet video, ga naredi takega. Čeprav. A da bi stilsko posebej navdušeno razločevali novega 2Nitea in Posta Malone, pa tudi ne gre. Vražje zanimiv lik, ki ne izgublja navdušencev, marveč jih le pridobiva. 2Niteu mercedesa in vse ostalo, kar si še želi - v trajno last.

Ocena: 4,5

Damiano David, Tyla, Nile Rodgers - Talk to Me

Funny Little Things se reče tistemu nesrečnemu, slogovno povsem zgrešenemu albumskemu prvnecu Damiana Davida, bolj znanega kot frontmana skupine Måneskin. S pričujočo kolaboracijo David občutno popravlja začetni vtis. Čeprav tega še ni spreobrnil v glorijo. Južno-afričanka Tyla, ki v zadnji mesecih prepeva in nato izdaja praktično z vsakim, ki jo povabi v snemalni studio, ne predstavlja drugega kot Italijanovo tržno investicijo. Pevka je s svojim lanskih hitom Water že zdavnaj komercialno tako močna, da ji asistirati euro-pop-rock zvezdniku res ne bi bilo treba. Toliko bolj, ker pevca nista kompatibilna. Če opazujemo njuno mimiko v zaključni tretjini pripadajočega videa, je očitno, da ne vesta natačno, kaj bi oz. kam bi se dala. Na žalost enako velja za song sam. Kariera solista ni zate, Damiano.

Ocena: 2,5

Tiasha- Drug Za Drugega

Prodoren glas pevke in avtorice s severa metropole vsebuje poseben šarm, saj je ta mogoče, reklo bise, mamljivo prodornoren. Težko bi trdili, da Tiasha, ne le po glasu, temveč tudi po izgledu, ni idealen lik za animiranje najmlajših poslušalcev. Njen nov song sodi točno tja. Besedilo ni izpiljeno, vsebina verzov je prav tako prej doma na vrtu vzgojno-varstvenega zavoda kot v širšem radijskem prostoru ali na festivalskih odrih. Je pa Tiasha svoje dni resno trkala na R&B-pop, celo hiphop obzorja (Brez zavor, 2000). Pevka se z Drug za drugega, prav tako kot s spomladi predstavljeno Le ti in jaz, od tistih nekdanji odmika prehitro. Tiasha, vrni se!

Ocena: 3

piri & tommy - someone

Še nedavno sta bila globoko v lomljeni ritmiki, zdaj sta že na pošteno gladki. Manchesterski par je silovito udaril pred tremi leti, ko je odzvanjala njuna ljubka drum'n'bassovsko vódena miniaturica On & On. Razpotegnjena disco milnica Someone je vse kaj drugačna stvaritev. Piri aka Sophie McBurnie še vedno poje zvedavo in seksi, a tokrat poje song, ki bo prekmalu pozabljen. Morda pa njen Tommy, tj. Tommy Villers v kratkem skomponira kar boljšega, tako da bo njun prihajajoči daljši paket spet pozitivno presenetil.

Ocena: 2,5