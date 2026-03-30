Žalostna zgodba, ki se skriva za hitom Severine

Hrvaška zvezdnica Severina je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram razkrila povod za nastanek pesmi Prijateljice , ki velja za eno njenih bolj priljubljenih. Pod posnetkom nastopa, ki ga je skupaj z glasbeno kolegico Nino Badrić priredila za dobro kolegico Andreo Čermak , je zapisala: "Pesem Prijateljice sem napisala takoj po končani srednji šoli."

"Bila sem v Zagrebu, ko so mi povedali, da je umrla naša sošolka. 'Seve, mi je dejala Anđela, napisati moraš pesem o njej.'," se je spominjala pevka. "Ime ji je bilo Marica. Živjo Marica, prijateljica, vesela sem, da to pesem generacije pojejo tebi v čast. Kot nekakšno nežno žensko himno."

Pesem Prijateljice je izšla leta 1998, na platformi YouTube pa se lahko pohvali z več kot štirimi milijoni ogledov.