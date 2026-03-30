Glasba

Žalostna zgodba, ki se skriva za hitom Severine

Zagreb, 30. 03. 2026 08.44 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
E.M.
Severina

Pesem Prijateljice velja za eno bolj priljubljenih pesmi hrvaške pevke Severine. Zvezdnica, ki je svoj hit nedavno zapela v čast dobri kolegici na njenem rojstnem dnevu, je sledilcem na Instagramu razkrila, od kod navdih za besedilo. Pesem Prijateljice je izšla leta 1998, na platformi YouTube pa se lahko pohvali z več kot štirimi milijoni ogledov.

Hrvaška zvezdnica Severina je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram razkrila povod za nastanek pesmi Prijateljice, ki velja za eno njenih bolj priljubljenih. Pod posnetkom nastopa, ki ga je skupaj z glasbeno kolegico Nino Badrić priredila za dobro kolegico Andreo Čermak, je zapisala: "Pesem Prijateljice sem napisala takoj po končani srednji šoli." 

"Bila sem v Zagrebu, ko so mi povedali, da je umrla naša sošolka. 'Seve, mi je dejala Anđela, napisati moraš pesem o njej.'," se je spominjala pevka. "Ime ji je bilo Marica. Živjo Marica, prijateljica, vesela sem, da to pesem generacije pojejo tebi v čast. Kot nekakšno nežno žensko himno."

Ansambel, ki združuje glasbenike iz Izraela in Irana

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

heris
30. 03. 2026 10.13
Na konc bomo zvedli, da pesem za sina v bistvu ni za sina ampak za podhranjene saharske decke.
Žmavc
30. 03. 2026 09.58
Odlična igralka!
Uporabnik1854475
30. 03. 2026 09.44
S katerim dejanjem je že seva postala najbolj popularna??? Ni bla glih muzika....
obožeobože
30. 03. 2026 09.38
Žal mora biti tudi žalostna zgodba. So pa tudi vesele pesmi ki prepevajo o ladijcah!
LinaAnil
30. 03. 2026 09.32
Spe jugo novice🤦‍♀️
IceFashion
30. 03. 2026 09.27
Večna žrtev, in to oseba ki ima težave z drog in se ukvarja z odraslo filmsko industrijo...
mbedrac
30. 03. 2026 10.11
Nisem ravno njen fan, ampak se mi vseeno zdi, da je ženska že zelo dolgo na sceni, ima veliko hitov, dobro obiskane koncerte. Težko bi našel njej podobno na Balkanu.
Po 23 letih zakona izvedela presenetljivo resnico: slavna zakonca sta v sorodu
Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla
Šest značajskih lastnosti, ki jih imajo prvorojenci
Da, vadba in dojenje gresta skupaj. Kdaj in kako začeti?
Na rdeči preprogi sta nosili popolnoma isto obleko
Dnevni horoskop: Tehtnice čutijo notranji mir, kozorogi potrebujejo odmor
Usnjeno krilo, ki ga lahko nosite letošnjo pomlad
Ali kreatin res pomaga pri moči in mišični masi?
Nočno življenje, alkohol, takosi ob 3. uri. Pri 30 letih je izvedela, da ji srce deluje le še 25 %
Postalo je trend, a ga ne smejo prodajati. Resnica o surovem mleku
Kaj se zgodi v telesu po 24 urah brez hrane?
Spolnost brez pritiska: kako graditi željo v dolgotrajni zvezi
V enem vikendu zapravil 17.300 evrov: oče sedmih otrok danes priznava svojo največjo napako
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Jedrska energija v EU: Katere države vodijo in zakaj?
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Popoln krog v naravi? Res obstaja – in stoji v Nemčiji
4 letalske napake, zaradi katerih vas drugi potniki ne marajo
Najboljše kardio vadbe za tiste, ki ne marajo teka
Triki za lažji prehod na poletni čas
10 otrok v eni sobi 200 let stare hiše
Bojan Žlebnik: Pri adaptacijah hiš vas čakajo skrite pasti
To morate vedeti pred prenovo stare hiše: 6 nasvetov arhitektke
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Le nekaj sestavin in pečica: zajtrk, ki ga boste pripravljali znova in znova
Sladice za nenapovedane obiske: hitre ideje iz shrambe
Pozabite na smetano: ta trik s tofujem naredi omake neverjetno kremaste
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Rocky 5
Kmetija
Delovna akcija
Priscilla
