Žalostna zgodba, ki se skriva za hitom Severine

Hrvaška zvezdnica Severina je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram razkrila povod za nastanek pesmi Prijateljice, ki velja za eno njenih bolj priljubljenih. Pod posnetkom nastopa, ki ga je skupaj z glasbeno kolegico Nino Badrić priredila za dobro kolegico Andreo Čermak, je zapisala: "Pesem Prijateljice sem napisala takoj po končani srednji šoli."
"Bila sem v Zagrebu, ko so mi povedali, da je umrla naša sošolka. 'Seve, mi je dejala Anđela, napisati moraš pesem o njej.'," se je spominjala pevka. "Ime ji je bilo Marica. Živjo Marica, prijateljica, vesela sem, da to pesem generacije pojejo tebi v čast. Kot nekakšno nežno žensko himno."
Pesem Prijateljice je izšla leta 1998, na platformi YouTube pa se lahko pohvali z več kot štirimi milijoni ogledov.
