Žan Serčič: A ni najlepša stvar, ki jo lahko rečeš ženski, da bi ubijal zanjo?

Žan Serčič nadaljuje v svojem slogu in upravičuje svoj sloves nepoboljšljivega romantika. Priljubljeni slovenski glasbenik je izdal novo pesem z naslovom Nor sem nate, v kateri govori o obsesivni ljubezni, prvič pa jo je zapel na svojem zadnjem večjem samostojnem koncertu. Z novo ljubezensko balado v latino ritmih napoveduje tudi izid že četrtega albuma, ki bo tokrat drugačen od ostalih.

"Pesem Nor sem nate govori o obsesivni ljubezni. Zanimivo mi je bilo, da je ljudem v naravi, da nas privlači vsaka stvar, ki je prepovedana, malo mistična, morda narobe. Od tega ne moreš stran," je novo pesem predstavil Žan Serčič in razkril, da se s svojim bendom Šakali vsakič, ko jo zapojejo, zelo zabavajo. "V živo ta pesem dobi novo dimenzijo, zato sem jo izbral, da jo predstavim kot prvo z novega albuma," je še dodal.

Žan Serčič je izdal svojo novo pesem Nor sem nate.

Besedilo nove pesmi vsebuje stavek, v katerem pevec zapoje, da je pripravljen za nekoga ubijati. "A ni najbolj romantična stvar, ki jo lahko rečeš ženski, da bi ubijal zanjo?" je dejal Žan in čeprav je priznal, da lahko takšen stavek koga tudi prestraši, je prepričan, da z omenjenimi besedami lahko človeku pokažeš, da ga imaš resnično rad. "Ne, da bi to dejansko storil, gre bolj za občutek absolutnosti tega, koliko ti pomeni," je povedal.

Pevec je priznal, da se ob izvajanju omenjene pesmi s Šakali vedno zabavajo.

Žanova nova pesem napoveduje tudi njegov že četrti album, ki je tokrat za razliko od prejšnjih nekoliko drugačen. "Kričanje oboževalk se mi zdi odličen dodatek k albumu, saj malo spremeni in doda pristno vzdušje. Tako sam kot tudi cela moja ekipa se je pri ustvarjanju tega albuma zelo zabavala, ker je to drugače kot delati nek studijski posnetek. Bi si kar dovolil reči, da nam je uspelo ujeti to," je povedal pevec in dodal: "Moj tretji album z naslovom Ljubezenske igre je izšel novembra, to, kar bom izdal kmalu, pa bo četrti album, ki je nekakšen album v živo. Posneli smo ga na mojem koncertu v Media centru v Ljubljani, vključuje pa tudi posnetke s prejšnjih albumov."

Priljubljen slovenski glasbenik, ki bi sam sebe opisal kot izjemno natančnega, se je z leti naučil, da mora svoj perfekcionizem malo brzdati. "Ne stremim več k perfekciji, ampak k temu, da je živo, da se čuti emocije, kar občutim na vseh koncertih," je iskreno priznal o odločitvi, da bo tokrat album drugačen.

Ljubljenec slovenskega občinstva na koncertih izjemno uživa.

Nov album je posnet v živo, Žan pa sam zase pravi, da ob obisku koncertov drugih izvajalcev sam predvsem uživa in se zabava. "Nikoli nisem bil tehnični tip in kritično poslušal koncertov," je poudaril, a priznal, da se mu je že zgodilo, da je iz kakšnega koncerta tudi predčasno odšel. "Bil je koncert svetovne zvezde in po pol ure sem odšel iz dvorane ter se odpravil domov," je razkril. In kdo ga je tako razočaral? "To pa ne smem povedati, ker je tako velika zvezda, da ga bom mogoče nekoč spoznal," se je pošalil.