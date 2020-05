Žan Serčič: Čudeži se skrivajo v majhnih stvareh

Pevec je v času koronakrize dokončal svoj drugi album, zdaj pa predstavlja nov videospot, posnet kmalu po sproščenih vladnih ukrepih. Žan je posnel videospot za prvo pesem z novega albuma Iz moje sobe. Pesem Čudeži pa nosi prav posebno sporočilo.

Žan Serčičv času koronavirusa ni obstal ali se polenil. Že nekaj časa je snemal svoj drugi album, ki nosi naslov Iz moje sobe, in ga kmalu po prvem sproščanju vladnih ukrepov tudi izdal. Posnel pa je tudi videospot za pesem Čudeži, za katerega pravi, da je prvi v naboru njegovih videov, pri katerem je koncept prepustil nekomu drugemu. "Prvič sem celostno idejo in koncept prepustil nekomu drugemu, in sicer ekipi Studia 7 ter zmagovalcem natečaja za videospot ČistFreešn, kamor so se prijavili mladi režiserji, igralci in scenaristi. Skozi njihovo idejo smo potem scenarij dodelali in pesmi dodali še video podobo na malo drugačen način. Hotel sem, da je enostavno in zabavno pa hkrati skozi subtilna sporočila in koncept sporoča močno sporočilo," je za 24ur.com povedal glasbenik iz Lenarta.

Pevec dodaja, da pesem, ki jo je v celoti napisal sam, govori o stvareh, za katere smo premalokrat hvaležni in jih večkrat jemljemo za samoumevne. "Družina, prijatelji, ljubezen, to da smo našli kar nas veseli ... Zame so to čudeži ter kot tekstopiscu in avtorju pesmi se mi je v glavi porodila ideja, kako lahko gledaš na življenje," je povedal 25-letnih in k temu pristavil: "Čudeži so vsak dan okoli nas, v malih stvareh."

S preprostim videospotom je želel sporočiti preprosto besedilo, ki narekuje, da so čudeži povsod okoli nas. FOTO: osebni arhiv