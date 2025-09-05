Žan Serčič: Glasba je vedno v mojem srcu, navdih pa pride in gre

Žan Serčič se je po poletju, med katerim si je napolnil baterije, zdaj ponovno zaprl v studio, kjer pripravlja nove projekte. "Navdih ponavadi pride, ko se človek sprosti, ko odmisli stvari in ko ni v tem 'šusu', da je treba vse takoj narediti," je dejal.

Trenutno dela na dveh ločenih projektih - kmalu bo namreč izdal novo živo ploščo, pa tudi nov studijski album. Pri produkciji zadnja štiri leta sodeluje z glasbenim producentom Krešimirjem Tomcem, ki priznava, da mu delo z Žanom predstavlja izziv. "Žan je zelo talentiran v vseh segmentih - tako avtorsko kot producentsko. V studiu pa je zelo hiter. Mislim, da je to sodelovanje zelo plodno," je povedal Tomec.