Žan Serčič: Glasba je vedno v mojem srcu, navdih pa pride in gre

Ljubljana, 05. 09. 2025 07.59 | Posodobljeno pred 5 minutami

Rene Markič
Glasbenik Žan Serčič je ekipo Sveta na Kanalu A po poletju sprejel v studio, kjer pripravlja dva nova albuma. Kot pravi, je glasba vedno v njegovem srcu. "Navdih je tisti, ki pride in gre," je dejal in dodal: "Dokler bom ohranjal radovednost, bo navdih."

Žan Serčič se je po poletju, med katerim si je napolnil baterije, zdaj ponovno zaprl v studio, kjer pripravlja nove projekte. "Navdih ponavadi pride, ko se človek sprosti, ko odmisli stvari in ko ni v tem 'šusu', da je treba vse takoj narediti," je dejal. 

Trenutno dela na dveh ločenih projektih - kmalu bo namreč izdal novo živo ploščo, pa tudi nov studijski album. Pri produkciji zadnja štiri leta sodeluje z glasbenim producentom Krešimirjem Tomcem, ki priznava, da mu delo z Žanom predstavlja izziv. "Žan je zelo talentiran v vseh segmentih - tako avtorsko kot producentsko. V studiu pa je zelo hiter. Mislim, da je to sodelovanje zelo plodno," je povedal Tomec.

Priljubljeni pevec je znova dokazal, da je romantična duša. FOTO: Rok Deželak

Glasba je po Serčičevih besedah vedno v njegovem srcu, navdih pa je tisti, ki pride in gre. "Največji navdih mi je življenje in vse, kar pride z njim - in dobre in slabe stvari so za umetnika lahko to, kar ga inspirira in intrigira. Dokler bom ohranjal radovednost, bo navdih," je še poudaril.

Žan je za Svet na Kanalu A sicer odigral delček nove, še neizdane skladbe. Kako zveni, lahko slišite v prispevku na vrhu članka.

