Žan Serčič: Z Anabel sva se prepustila glasbi

Žan in Anabel sta svoje oboževalce razveselila s premiero pesmi z naslovom 'Rada', ki bo prav gotovo postala nov poletni hit, saj je že po nekaj urah priplezala na 17. mesto lestvice 'trending' na platformi YouTube. Pesem govori o neminljivem trenutku ekstaze, Žan in Anabel pa se že veselita prihodnjih glasbenih sodelovanj.

Žan Serčič, ki se je Sloveniji prvič predstavil v šovu Slovenija ima talent,in pevka Anabel sta premierno predstavila skupni poletni hit 'Rada', ki to prav zagotovo bo, saj je že po nekaj urah priplezal na 17. mesto lestvice 'trending' na platformi YouTube. Pesemgovori o neminljivem trenutku ekstaze, brez skrbi, kaj bo jutri in kaj je bilo včeraj. Zabavna pesem s poletnim in plesnim pridihom pa ni samo to. Lirično raziskuje globlji pomen današnjega časa in je refleksija trenutne situacije, tako dobesedno kot tudi v prenesenem pomenu. Skladbo namreč lahko razumemo tudi kot odraz situacije v glasbeni industriji, kot jo, poleg mnogih glasbenikov, doživljata Žan in Anabel.

Zgodbo pesmi sta mlada glasbenika predstavila tudi v videospotu, za katerega je Žan navdih dobil ob preprosti misli na to, kako dolgo že ni zažural s svojimi prijatelji. Zgodba je postavljena v prihodnost in prikazuje odnos dveh akterjev, ki sta si predana in pripravljena drug za drugega iti do konca. V postapokaliptičnem svetu je edina možnost za žur "cepivo" v obliki tabletke, brez katere se brez maske ne smeš približati ljudem ali se zabavati.

Tako Žan kot tudi Anabel sta med ustvarjanjem pesmi zelo uživala, vse skupaj pa se je zgodilo spontano. "Najboljše stvari se zgodijo same od sebe. Komad Rada se je tako zgodil v enem dnevu v domačem studiu– od prve besede do zadnjega inštrumenta,"je za pesem dejal Žan in poudaril, da je "aranžma seveda nastajal dalj časa, velik pečat pa je nanj vtisnil prekaljeni Anže Langus Petrovič - DAGI s svojim basom."Žanu pa je pri skladbi vseeno še nekaj manjkalo: "Zanimala me je percepcija mlade in zelo talentirane artistke Anabel, s katero sodelujeva tudi pri njenem projektu avtorske glasbe. Naslednji dan sva imela v studiu "brainstorming" in spet se je stvar zgodila sama od sebe. Prepustila sva se glasbi in ideje so prihajale–po dveh urah kreativnega transa je pesem RADA postala duet."

"Z Žanom so stvari preproste, on razume mene in moj pogled na glasbo in jaz njegovega, zato komaj čakam, da ustvariva še kakšen komad. Verjamem, da sva se spoznala ob pravem trenutku, na pravem mestu, saj so se stvari poklopile kar same od sebe,"je o glasbenem sodelovanju z Žanom, ki je sodeloval v prvi sezoni šova Slovenija ima talent, povedala Anabel.