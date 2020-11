Žan Serčič in Emkej v novem videospotu 'nista kul'

"Nisva kul, ker nisva kot vsi. Ne verjameva v meje, vse sva jaz in ti. Ne verjameva v svet, kjer si kul, že če si lep," v novi pesmi Nisva kul poje Žan Serčič . K novemu singlu, ki se nahaja na Žanovem zadnjem albumu Iz moje sobe je povabil slovenskega reperja, ki vedno pove kar si misli. To je štajerska naveza Marko Kocjan – Emkej.

Na prvo poslušanje sproščen melodični pop v sebi nosi veliko sonične zanimivosti in premišljenosti aranžmaja, ki je nastajal v legendarnem Studiu Metros pomočjo glasbenikov, ki že več let sokreirajo slovensko glasbeno sceno. Med drugimi so to: Jani Hace, Denis Horvat, Janez Križaj, Sergej Ranđelovič - Runjoe, Peter Ošlaj …

Emkej je o sodelovanju z Žanom Serčičem povedal:"Z Žanom sva se med ustvarjanjem komada in spota super ujela. Oba naju vodi želja po ustvarjanju kvalitetnih izdelkov in ne želja po slavi ter navidezni sreči, kar je tudi sporočilo komada Nisva kul. Ljubezen je edina stvar, ki nas reši - to povem na koncu vsakega svojega koncerta. Če je tvoja želja biti slaven in všeč drugim, potem moraš razmislit še enkrat."