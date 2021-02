Žan Serčič izgorel tik pred koncertom: Perfekcionizem je ključ do preseganja mej

Žan Serčič je 25-letni glasbenik, ki je oboževalce navdušil s svojim zadnjim albumom Iz moje sobe. Ker je še vedno nemogoče prirediti koncert, kot smo jih vajeni iz časov pred epidemijo, se je Žan angažiral in našel način, da je svojim oboževalcem in oboževalkam na valentinovo pripravil prav posebe koncert. Čarobno vzdušje na gradu Štatenbergu je navdušilo več kot 2000 ljudi. "To je pa že kar velika dvorana. Zelo sem vesel komentarja, da smo s tem postavili nov nivo za spletne koncerte. To je tudi bil naš namen – dati poslušalcem in gledalcem občutek, da so tam z nami. In da dve uri mineta v nekaj minutah – kot na pravem dobrem koncertu," je za 24ur.com povedal Žan in dodal, da je izjemno vesel in počaščen nad številnimi pozitivnimi odzivi.

A tudi načrtovanje koncerta 'od doma' je precej zahteven projekt. Sploh v Žanovem primeru, saj je na koncertu gostil kar nekaj glasbenih prijateljev, poleg tega pa se je kar neka mesecev pripravljal na spektakel na gradu Štatenberg. Žan je dva tedna pred valentinovim izgorel in tako 'plačal ceno' pretiranega dela. Zase velikokrat pravi, da je velik perfekcionist in prav ta njegova vrlina ga je tokrat stala zdravja. "Obležal sem 29. januarja in v naslednjem tednu bi moral začeti z intenzivnimi vajami za koncert, saj je bil logistično precej velik zalogaj. Na koncertu sem imel devet gostov in več kot uro solo avtorskega repertoarja. Tudi zaradi trenutnih ukrepov, prehodov med občinami, nekatere stvari niso bile tako lahko izvedljive. Počasi se je kopičilo delo in predvsem moja vizija in pričakovanja kako mora izdelek na koncu izgledat in zvenet. Perfekcionizem je ključ do preseganja mej in standardov ampak hkrati neizbežna pot do mentalne in fizične izgorelosti v lovljenju navideznega cilja."

Ko telo reče 'dovolj'

Žan pravi, da ni prvič izgorel. To se mu je pogosto dogajalo pred štirimi leti, ko je ustvarjal svoj prvi album. Zdaj sicer pravi, da se je o svojem telesu naučil že marsikaj in da ve, kje je njegova meja in kdaj se mora ustaviti. A očitno je bil zalogaj s koncertom tokrat prevelik in se je Žan 'spozabil'. Kako je sploh opazil, da se nekaj dogaja, kakšni so simptomi?"Od začetka sem seveda pomislil na to, kar vsi v teh časih ob vročini, bolečih sklepih in glavobolu. Pomislil sem na covid-19, a test je bil negativen. Pravzaprav težko rečem, kaj so začetni simptomi, ker do točke preden pregoriš, si kot žaba v loncu, ki se počasi kuha. Več stvari se okoli tebe in v glavi dogaja, bolj postajaš apatičen za svoje dejansko fizično in mentalno počutje. Vsak dan sem odvzemal eno uro spanja, nakar je prišlo do tega, da se kljub petim uram spanja več dni, nisem mogel 'ugasniti' v postelji, kar je dodatno vpljivalo še na kvaliteto spanca. Svoj prag bolečin v glavi in mišicah sem tako iz dneva v dan višal, dokler se nisem nekega jutra zbudil z vročino 37, ki je v nekaj urah narastla na 39."