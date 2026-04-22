Glasba

Žan Serčič: Jaz živim ljubezen

Ljubljana, 22. 04. 2026 17.26 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović Ota Širca Roš
Žan Serčič

Pomlad je prebujena, skrajni čas za malo močnejšo dozo romantike. In kdo je bolj primeren, da nas z romantiko popelje do Neba kot Žan Serčič? Žan, spočit in pripravljen na zabavo dolgo v noč, jutri zvečer pripravlja koncert v ljubljanskem Nebu.

"V zadnjih dveh mesecih sem se odpočil in sem pripravljen na nove koncerte in turnejo s svojo ekipo, ta sonček pa še bolj pomaga," nam je povedal pevec Žan Serčič in dodal: "Način življenja nas, glasbenikov, je zelo zanimiv. Imaš koncerte in druge aktivnosti, ki te tudi izčrpajo, zato je pomembno, da najdeš svoj center, jaz to naredim skozi šport, skozi čas zase, meditacijo in borilne veščine, najpomembnejša stvar, ki mi daje energijo, pa sta želja in strast do tega, kar prihaja zdaj. To je kup koncertov, kjer si bom spet blizu z mojo publiko in to sem pogrešal."

FOTO: Tadej Majhenič

"V Sloveniji imamo veliko lepih prizorišč, kot so gradovi in stara obzidja, ki sem jih opazil na izletih in si rekel, da bom nekoč tam naredil koncert. To je nekaj, kar sem si vedno želel dati svoji publiki in iskreno tudi sebi," je povedal glasbenik, ki je o svojem občinstvu dejal: "Čarobnost je vedno v majhnih trenutkih s publiko. To je lahko veselje ali takrat, ko nekdo med koncertom zajoče, vse to so zame lepi trenutki. Zame kot glasbenika je največja nagrada to, da mojo glasbo poje več sto ali tisoč ljudi."

Serčič sicer uživa v pomladnih dneh, ko rad zaigra košarko ali se odpravi na sprehod v naravo. "V zadnjih letih mi je to zelo pomembno in mi je priraslo k srcu. Doma pustim telefon in slušalke in se odpravim v naravo. To je nekaj, kar mene osebno 'nastavi in nacentrira'," nam je povedal, ob tem pa zaupal še: "Moja zaljubljenost ni pogojena z letnimi časi. Jaz živim ljubezen. Po moje to pride z leti, še posebej pa s težkimi izkušnjami. Takrat vidiš, da je v življenju vredno živeti za majhne trenutke, saj gre zelo hitro vse mimo. Na koncu je stvar odločitve, da si rečeš, da boš živel ljubezen. Hvaležen sem za vse slabo in dobro.Veselim se vsega, kar prihaja."

Žan bo svojo glasbo predstavil tudi na odru v Nebu, o koncertu pa nam je povedal: "Priredili smo pesmi na malo drugačen način. Hkrati bo intimen in mislim, da bodo ljudje lahko zaplesali."

žen serčič pevec glasba

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
Koliko časa še pred zasloni? Razlogi za družinski odklop
Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona
Iz bolečine je nastala ena njenih najlepših in najbolj iskrenih pesmi do zdaj
To je Neži spremenilo življenje
Ganljiv trenutek princese, ki je ogrel srca v palači
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
Najbogatejši Ukrajinec za stanovanje v Monaku odštel 471 milijonov
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
Če imate na vratih pečice krpo, jo takoj odstranite
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Gradnja hiše: največje napake, ki jih delamo sami
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
