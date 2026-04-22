Žan Serčič: Jaz živim ljubezen

"V zadnjih dveh mesecih sem se odpočil in sem pripravljen na nove koncerte in turnejo s svojo ekipo, ta sonček pa še bolj pomaga," nam je povedal pevec Žan Serčič in dodal: "Način življenja nas, glasbenikov, je zelo zanimiv. Imaš koncerte in druge aktivnosti, ki te tudi izčrpajo, zato je pomembno, da najdeš svoj center, jaz to naredim skozi šport, skozi čas zase, meditacijo in borilne veščine, najpomembnejša stvar, ki mi daje energijo, pa sta želja in strast do tega, kar prihaja zdaj. To je kup koncertov, kjer si bom spet blizu z mojo publiko in to sem pogrešal."

"V Sloveniji imamo veliko lepih prizorišč, kot so gradovi in stara obzidja, ki sem jih opazil na izletih in si rekel, da bom nekoč tam naredil koncert. To je nekaj, kar sem si vedno želel dati svoji publiki in iskreno tudi sebi," je povedal glasbenik, ki je o svojem občinstvu dejal: "Čarobnost je vedno v majhnih trenutkih s publiko. To je lahko veselje ali takrat, ko nekdo med koncertom zajoče, vse to so zame lepi trenutki. Zame kot glasbenika je največja nagrada to, da mojo glasbo poje več sto ali tisoč ljudi."

Serčič sicer uživa v pomladnih dneh, ko rad zaigra košarko ali se odpravi na sprehod v naravo. "V zadnjih letih mi je to zelo pomembno in mi je priraslo k srcu. Doma pustim telefon in slušalke in se odpravim v naravo. To je nekaj, kar mene osebno 'nastavi in nacentrira'," nam je povedal, ob tem pa zaupal še: "Moja zaljubljenost ni pogojena z letnimi časi. Jaz živim ljubezen. Po moje to pride z leti, še posebej pa s težkimi izkušnjami. Takrat vidiš, da je v življenju vredno živeti za majhne trenutke, saj gre zelo hitro vse mimo. Na koncu je stvar odločitve, da si rečeš, da boš živel ljubezen. Hvaležen sem za vse slabo in dobro.Veselim se vsega, kar prihaja."

Žan bo svojo glasbo predstavil tudi na odru v Nebu, o koncertu pa nam je povedal: "Priredili smo pesmi na malo drugačen način. Hkrati bo intimen in mislim, da bodo ljudje lahko zaplesali."