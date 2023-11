Žan Serčič se je moral kar štirikrat vrniti na oder

Na koncertih se pogosto zgodi, da oboževalci glasbenika z glasnimi vzkliki pokličejo nazaj na oder, Žan Serčič je se včeraj vrnil štirikrat. Pravi, da je že na začetku vedel, da bo ta koncert nepozaben. "Vzdušje je bilo takšno, da nas je enostavno preplavil val ljudi, ki so prišli s tem namenom, da vidijo nas in slišijo pesmi iz novega albuma. V prvi sekundi nam je bilo jasno, da bo to poseben koncert."

Pevka Monika Avsenik je po koncertu povedala, da jo je Žan navdušil. "Ima španske ritme, svežo in mladostno energijo, to je to." Z njo se je strinjal tudi Dominik Bagola - Balladero: "Žanu zelo privoščim, menim da je eden izmed najboljših slovenskih glasbenikov, spremljamo ga že kar nekaj časa."