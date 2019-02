Žan Serčič je zavrtel čas nazaj

Tebe ne dam je skladba, ki jo je Žan Serčič posnel v sodelovanju z mlado glasbenico Lejo Debelak. "Nekega dne me je poklicala Leja in prišla z idejo o skladbi s popolnoma drugačnim produkcijskim pristopom," je povedal Žan in dodal: "Sama je napisala večino besedila, jaz pa sem nato skladbo produciral in posnel v svojem domačem studiu, kjer sem tudi posnel vse vokale in instrumente, na enak način kot sta nastala tudi odmevni skladbi Letim in Nazaj.

Pesem metaforično predstavlja nekaj od česar ne moreš stran. V videospotu to odlično upodobi plesalka na drogu, Tjaša Skubic. "Čeprav veš, da bi bilo včasih bolje da greš strani ali prekineš z nečim, ... ne moreš, se predaš in pač živiš s tem. Ples ob drogu pa je še danes za nekatere tabu in je nekaj, kar hitro povežemo z nočnimi klubi in ostalo ''zasvoljivo'' sceno, zato se mi je zdel ples s Tjašo na drogu najbolj primerna prispodba sporočila pesmi, čeprav je po mojem mnenju tovrstni ples popolna kombinacija med umetnostjo in disciplino," je o vlogi plesalke v videospotu povedal Serčič.