Žan Serčič: Latino glasbo sem razumel, ko sem se razšel s punco

"Pri 16 letih me je zaradi šova Slovenija ima talent spoznala cela Slovenija, precej hitro sem moral odrasti," pravi Žan Serčič, eden najbolj aktivnih slovenskih glasbenikov in producentov mlajše generacije. Kako mu je uspelo, da so mu v njegovih dvajsetih letih zaupala glasbena imena, kot so Vlado Kreslin, Modrijani in Jan Plestenjak? Trenutno predstavlja svoj novi video za pesem Naj me vzame, v pogovoru s Simonom Vadnjalom pa tudi o tem, zakaj je bil razhod z dekletom odločilen za odkrivanje novega glasbenega žanra.