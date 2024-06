Žan Serčič navdušil v Križankah

"A slišiš to? Občutek je neopisan! Pridite bližje," nas je povabil Žan Serčič, ki je pred polnimi Križankami zapel svoje največje hite, oboževalci pa so z vsem srcem peli skupaj z njim. Kljub velikemu uspehu pa Žan, po besedah glasbenih kolegov, ostaja super 'pubec'. "Z njim je vedno delati zelo zabavno. Ne glede na to, kako uspešen je postal, je ostal zelo srčen in ni se kaj dosti spremenil," pravita duo De Liri, radijski voditelj in pevec Tim Kores-Kori pa dodaja: "Iz srca mu privoščim, da mu je uspelo to, kar mu je uspelo, ker ga poznam in se je res trudil."

Za Žanov uspeh so zaslužne tudi njegove oboževalke. Kako jih je simpatičen glasbenik osvojil? "Tak srček je, toplo energijo daje," nam je povedala ena od njih, druga pa je preprosto dejala: "Dober glas." Tretja je za našo ekipo dodala: "Meni osebno so njegove pesmi všeč. Besedilo in vse." Uživale pa so tudi v njegovem koncertu v Križankah, ena od njih je posebej pohvalila tudi vzdušje: "Samo tako naprej."

Da ima zares zvesto občinstvo, se zaveda tudi sam. To dokazuje tudi dejstvo, da so: "Tudi nov komad, ki še ni izdan, že znali zapeti. Enkrat sem refren objavil na moja socialna omrežja, tako da imam res najboljšo publiko," je opisal Žan.

No – kljub nepozabnemu večeru se Žan ne misli ustaviti: "Križanke so prizorišče, kjer sem si dolgo dolgo želel igrati. saj veš, kako gre po vrsti – najprej Cvetličarna, potem so Križanke, Hala Tivoli in pa enkrat Stožice. Vidim, da je to mogoče ena vizija za nekaj let naprej."