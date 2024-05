Žan Serčič: Nova pesem mi je dala globino, ki je prej nisem razumel

To pa ni le posledica staranja, no, morda tudi malo. "Vsak od nas se stara. Upam si reči, da sem vesel, da lahko počnem to, kar počnem. Upam, da v mojih pesmih to zori kot dobro vino," se je zasmejal in dodal: "Po svojem največjem nastopu v Media centru sem prišel nazaj v studio poln inspiracije in kreative. Začele so nastajati pesmi, za katere sva in jaz in Krešimir Tomec rekla, da odražajo moje zrelejše poglavje. Tudi vse ostale pesmi, ki prihajajo, so takšne. So bolj svetlo obarvane." Žan se je veliko učil od prekaljenih starih glasbenih mačkov, in kot je priznal, mu veliko pomeni, ko mu Krešo reče, da se tudi on uči od njega.