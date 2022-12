Žan Serčič o Kvatropircih: Končno pa je napočil čas za sodelovanje

Žan Serčič , ki se je prvič predstavil na odru Slovenija ima Talent , je moži združil s Kvatropirci , s katerimi je posnel akustično verzijo pesmi Snežinki . "Že kar nekaj časa se s fanti poznamo in se srečujemo na koncertih in po studiih. Končno pa je napočil čas za sodelovanje in povabilu Kvatropircev sem se z veseljem odzval," je opisal pot do nastanka nove verzije priljubljene zimske uspešnice.

"Dobili smo se v studiu Sama Kališnika in v pičli uri posneli novo 'vokalno akustično verzijo skladbe 'Snežinki'. V čast mi je, da je bila pesem Kvartopircem tako všeč, da so jo priredili in vokalno aranžirali v meni zelo ljubem slogu. Skratka zbrali smo se prijatelji, ki ljubimo to, kar počnemo in rezultat je še en izdelek namenjen vsem, ki z nami pojejo ali pa se samo stiskajo ob koncu leta," je še povedal glasbenik.

