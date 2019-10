Žan Serčič o ljubezni: Bil je že čas, da napišem, kako lepo je lahko

Žan Serčič je 24-letni pevec, ki prisega na pesmi, napisane iz srca. Na pesmi, za katere stavi, da bodo našle prave poslušalce in na pesmi, v katerih se marsikdo lahko tudi najde. A Žan je, kot je potrdil tudi za 24ur.com, do zdaj velikokrat napisal pesmi o razočaranju in zlomljenem srcu. Odkar pa je zaljubljen, je dobil nov val navdiha, kar se čuti tudi na njegovih besedilih – ena takšnih je tudi Midva, za katero sta skupaj z dekletom Lano videospot posnela kar med počitnikovanjem v Italiji.

V pesmi opisal stvari, ki jih opaža pri večini parov

"Pesem Midva v prvi vrsti govori o mojih občutkih in ugotovitvah, ki jih imam o sebi. Od tega, da se izgubim v delu, da se včasih zaprem in konec koncev, kako to vpliva na odnos. Iskreno, v pesmi pišem o stvareh, ki izhajajo iz lastnih izkušenj, tako, da bi lahko rekli, da neke vrste opisujem zvezo," je začel Žan in k temu dodal, da takšne stvari opaža tudi pri drugih parih: "Vseeno pa bolj kot to, analiziram in govorim o stvareh, ki jih opažam tudi pri parih na splošno in zato mislim, da se večina lahko poistoveti, sploh z dejstvom, da smo si na marsikaterih področjih različni, ampak ravno to nas dela unikatne in zvezo 'tisto pravo'."

Na vprašanje, kako Lana vpliva nanj med pisanjem besedil, je izdal, da je Lani že napisal pesem – ta govori o njej in predvsem njenih občutkih iz prvega plana:"A vam za enkrat še ne morem razkriti vsega, saj pesem še ni izdana." Žan pravi, da pri pisanju besedil nanj bolj vplivajo okoliščine vsega, kar se trenutno dogaja v njegovem življenju: "Glede na to, da imam punco, ki me podpira in da sem v večini svojih prejšnjih skladb pisal o nesrečni ljubezni, bi lahko rekli da je 'bil že čas' da napišem tudi kaj o tem, kako je lahko lepo in pravzaprav, kako se počutim trenutno."