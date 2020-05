Žan Serčič o novem albumu: Spregovoril sem o stvareh, o katerih prej nisem upal

Pevec, ki smo ga pred leti spoznali na odru šova Slovenija ima talent, je izdal svoj drugi album. Izdelek je skoraj v celoti nastal v njegovi sobi, v kateri je odraščal. Na albumu Iz moje sobe je uvrstil tudi duet z Emkejem. Povedal nam je, zakaj se je odločil za takšen naslov in kako se je njegova soba iz otroškega kotička spreminjala v mini studio.

Žan Serčič, 25-letni glasbenik iz Lenarta, je eden tistih, ki ostaja zvest samemu sebi in ne podlega glasbenim trendom. Glasbo živi, diha in brez nje ne more. To dokazuje tudi njegova otroška soba, ki je skozi leta spremenila svojo obliko in prvoten namen. Njegova soba je postala studio. In prav zato je naslov drugega albuma Iz moje sobe, saj je tam kreacija tudi nastala.

icon-expand Žan Serčič je v drugem albumu spregovoril o novih temah. FOTO: Žiga Kranjc

"Naslov Iz moje sobe se mi je zdel nekako najbolj smiseln in logičen za ta album, ker so vse pesmi dobile formo in aranžmaje prav v moji sobi. Zato ima album rdečo nit in občutek sobe, v kateri ustvarjam," je povedal za 24ur.com in dodal, da se je v omenjeno sobo preselil, ko je imel 12 let: "Takrat je bila postelja, omara, eno kitaro sem prinesel in to je bilo to. Kasneje se je moja želja po ustvarjanju glasbe vedno bolj večala in zato sem tudi prinesel v sobo vedno več opreme, vedno več kitar in tudi ostale inštrumente. Na koncu sem se začel ukvarjati še z glasbeno produkcijo, kar je pomenilo, da bom potreboval tudi mikrofone in ostale pripomočke, kot so zvočniki." Za naš portal je povedal, da v sobi snema veliko večino stvari. Soba je tudi njegov kreativni prostor: "Vse ideje nastajajo tukaj. Pa besedila in aranžmaji pesmi.« Kot zanimivost pa je dodal še, da je prav v tej isti sobi nastajal del albuma enega najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov: »Med drugim je tudi del naslednjega albuma Jana Plestenjaka posnet v tej sobi."

icon-expand V svoji sobi je postal glasbenik, kakršen je danes. FOTO: Toni Konrad

Za pisanje besedil segel v globine svoje duše: O teh prej nisem upal govoriti Album Iz moje sobe se od Žanovega prvega albuma razlikuje predvsem v besedilih: "Mislim, da ima ta album neko dodatno dimenzijo zaradi songwritinga. Kot avtor sem si želel iti v najgloblje dele sebe in to mi je tudi uspelo. O teh delih se prej nisem upal niti govoriti, v bistvu me je bilo strah o tem razmišljati, ampak sem tokrat iz sebe izvlekel stvari, s katerimi se lahko tudi večina ljudi poistoveti, to so pritiski družbe, pritiski sistema … pisal sem tudi o ločitvi mojih staršev. Pogosto sem kolebal, ali je to res to, kar si želim o sebi izdat, a so na koncu točno te stvari ostale in točno te stvari delajo album še bolj oseben in unikaten."

icon-expand Z drugim albumom je želel narediti nek preskok v kakovosti, doseči novo dimenzijo. FOTO: Žiga Kranjc

Poleg besedil pa se je Žan poglobil in nadgradil tudi glasbo: "Ko sem poslušal demo posnetke od doma in sem jih primerjal s prvim albumom, sem si želel dodati nekaj več, narediti nek preskok v kvaliteti, neko novo dimenzijo, zato sem se odločil vse skupaj – tracke, projekte odnesti v legendarni studio Metro in poklicati svoje prijatelje glasbenike, ki jih zelo cenim. Med drugim sta ritem sekcija Sergej Ranđelović – RunJoe in Jani Hace na bas kitari, s katerima smo na našem petdnevnem maratonu v studiu Metro posneli, dosneli in zaključili album,« pojasni Žan in za konec dodaja: »Bilo je res zabavno, snemali smo 15 ur na dan, kar je bilo tudi naporno, ampak, če imaš nekaj rad, si pripravljen za to tudi nekaj žrtvovati."