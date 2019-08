Žan Serčič o začetkih: V glavo so mi vbili, da je prav, da je pred odrom polno deklet

Žan Serčič je takrat s svojimi velikimi modrimi očmi osvojil vse najstnice Slovenije, s svojim glasom pa tudi tista malo starejša dekleta. V zadnjih osmih letih se je glasbeno razvil, osvobodil, bi lahko rekli, in postal glasbenik, kakršen želi biti. Največ mu pomeni, da se je z glasbo tako zelo povezal, da mu akordi in note niso več pomembni. Čuti jo in jo tako tudi ustvarja. Pravi, da mu je zelo pomembno, da ostaja zvest samemu sebi in da zavoljo uspeha na radijskih valovih ne bo šel čez sebe, čez svoj jaz in umetnika v sebi.

Takrat sem bil star 15 let in za najstnika je to izkušnja, ki je res nepozabna. Sicer je to že toliko časa nazaj, da se spomnim samo utrinkov z odra in ko sem se prvič srečal s kamero, ko sem bil prvič pred toliko ljudmi. Spomnim se, kakšno tremo sem imel pred nastopom. Pred tem sem namreč nastopal samo s skupino, s svojimi prijatelji, tukaj pa sem bil prvič sam kot kitarist in vokalist. Takrat pa se je začela moja pot. Šele potem sem se začel smatrati kot izvajalec, kot Žan, ki je na odru sam s kitaro in nastopa.

A čeprav Žan diha za glasbo, to ni vse, s čimer si v zadnjem času zapolnjuje prosti čas. In tako je, seveda, tudi prav. Odkar ima dekle, pravi, da se je sprostil, da se je končno osvobodil vajeti deloholika, ki je postajal. "Sem deloholik in znašel sem se v nekem začaranem krogu enakih stvari. Mogoče je punca oziroma ljubezen tisto, kar te malo potegne stran, da gledaš na stvari z druge perspektive," je v iskrenem pogovoru priznal Žan in dodal, da je njegovo dekle tudi njegova muza.

Kaj ti je šov prinesel v življenju?

Takrat se je spremenilo vse. Čeprav se je spremenilo vse, sem ostal tisti Žan s kitaro. Predvsem se je spremenilo to, da sem imel v 13 minutah po prvem nastopu v oddaji več kot 1000 prošenj za prijateljstvo na družbenih omrežjih. Naslednji dan so me ob 6. uri zjutraj vsi prepoznali na avtobusu iz Lenarta do Maribora, kar je bilo včasih rahlo naporno. Sploh za fanta tistih let, ki mu še ni jasen koncept imidža glasbenika in so mu v življenju pomembne druge stvari. V mojem primeru je to bila šola. Spremenilo se je definitivno tudi to, da sem začel sam graditi na imidžu in nastopati pod svojim imenom in povsod, kamor sem prišel, sem moral dati vse od sebe. Takrat sem tudi prvič začel razmišljati o avtorstvu. Do takrat sem delal samo avtorske melodije, besedila so prišla kasneje.

Rekel si, da si začeldelati naimidžu.Si šel v to zavestno?

Iskreno? Sprva so za moj videz skrbeli drugi oziroma so vsaj hoteli. To je trajalo nekaj časa, dokler nisem sam ugotovil, kaj želim predstavljati. Kot si lahko predstavljate, ima 15-letni fant še nekaj težav z identiteto. Ni še ’narejen’, bom rekel. Takrat sem pod okriljem založbe in producenta zgradil nek imidž, za katerega sem šele čez čas ugotovil, da ni čisto moj. Včasih je bilo težko igrati ta lik na odru, ker tega nisem 100-odstotno čutil. Šele kasneje sem postal Žan, kakršen sem danes.

Kakšen je bil 'narejeni' Žan?Kakšna je razlika?

Predvsem je razlika v tem, da sem sam do sebe imel pričakovanja, ki niso bila realna. Z vidika, da sem si želel dekleta pred odrom, ki bodo cvilile. Vbili so mi v glavo, da je to pomembno, da je to glavno, da se govori o tem. V prvotni luči ni bila pomembna glasba. Primarno ni bilo pomembno, da ustvarjam glasbo. Šele kasneje je želja po ustvarjanju postala dovolj močna, mogoče preveč močna, da bi lahko prvotni lik Žana nadaljeval pot.

No, dekleta še vedno so, verjetno?