Žan Serčič ob valentinovim z novo pesmijo Pusti mi spomin: Vse je minljivo

Pevec Žan Serčič le dan pred dnevom zaljubljencev predstavlja novo pesem z naslovom Pusti mi spomin, s katero poslušalcem sporoča, da je vse minljivo. Eden trenutno najbolj predvajanih glasbenikov pri nas je skladbo pred uradno izdajo že večkrat zapel na svojih koncertih, občinstvo pa je bilo nad njo preprosto navdušeno. Kot je povedal pevec, se je vedno zgodil nekakšen magični trenutek, saj se ni težko poistovetiti z besedilom. Videospot za pesem je posnel na španski Mallorci.

"Pesem Pusti mi spomin govori o spoznanju, da je vse minljivo. Nič nismo prinesli s seboj in nič ne bomo odnesli na drugi svet. Vseeno pa se nam včasih nekatere stvari in ljudje zdijo samoumevni, dokler jih ne izgubimo in šele takrat se zavemo koliko so nam v resnici pomenili," je o novi pesmi, ki je izdal le dan pred valentinovim, povedal Žan Serčič.

icon-expand Žan Serčič predstavlja novo pesem Pusti mi spomin. FOTO: Toni Konrad

Omenjeno pesem je že večkrat zapel na svojih koncertih, reakcije občinstva pa so ga vedno znova prevzele. Poslušalci so bili namreč navdušeni. "Vedno se je ob tem zgodil nek magični trenutek. Skoraj vsak od nas je že kdaj v življenju imel te občutke, zato se ni težko poistovetiti z besedilom, se pa že veselimo, da bomo to pesem v živo igrali na prihajajoči koncertni turneji," je razkril glasbenik, ki se že veseli, da bo pesem skupaj z oboževalci prepeval tudi na prihajajočih koncertih.

icon-expand Pesem govori o spoznanju, da je vse minljivo, je povedal Žan. FOTO: Toni Konrad

Glavni avtor prve letošnje skladbe je pevec sam, v studiu pa so mu priskočili na pomoč njegovi Šakali in zdaj že stalni sodelavec, glasbeni producent Krešimir Tomec. Videospot, ki spremlja glasbeno zgodbo, je v začetku leta nastal na španski Mallorci, kjer si je Žan s Tonijem Konradom, ki ga na večini delovnih obveznosti spremlja s kamero in fotoaparatom, privoščil oddih po veselem decembru.