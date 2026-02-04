Žan Serčič: Od Talentov do predstavitve četrtega albuma

"Želel sem vas popeljati v svoj notranji svet, prepričan sem namreč, da poslušalci pesem začutijo na povsem drugačen način, če poznajo njeno ozadje," je ob predstavitvi novega albuma Na ulicah srca povedal glasbenik Žan Serčič , ki se je ob tem spomnil tudi svojih glasbenih začetkov. Glasba in kitara sta ga namreč spremljali že od majhnih nog.

Na odru se mu je pridružil voditelj Peter Poles in skupaj sta obudila spomine na Žanove začetke in trenutek, ko je danes 30-letni glasbenik kot najstnik v šovu Slovenija ima talent prižgal svojo zvezdo.

"Nadobuden, mlad, rahlo prestrašen je sedel tam v čakalnici ... Zrastel je glasbeno, zrastel je osebnostno, zrastel je v biceps, povsod je zrastel. Ja, dozorel je, no," se je pošalil Poles. "To so najini začetki s Perotom, ja. On me je napovedal takrat kot mladeniča, ki ima točno začrtano pot in mu je vse jasno in takšen sem v bistvu na nek način tudi deloval. Zdaj lahko brez težav povem, da mi ni bilo jasno nič in da je v redu, da ti ni jasno nič pri 15. letih. Ali pa morda takrat, ko se prijaviš na Talente, ker ti ne more biti, ker ne veš, kaj te čaka," nam je zaupal Žan. Pri petnajstih mu je stric podaril inštrumente in mu na srce položil, naj sledi svojim sanjam, saj ima ogromno potenciala. Po njegovi smrti je Žan ta občutja upesnil - čemur lahko oboževalci prisluhnejo na novem albumu.

"Zato je ta album tudi drugačen. Ker se dotika globljih tem in ulic mojega srca, ki niso povezane samo z mojimi romantičnimi izkušnjami," je razkril glasbenik, ki bo nove pesmi predstavil oboževalcem na koncertu. Ob predstavitvi novega albuma se je Žanu na odru pridružila tudi pevka Arijana Lucas: "On je kot nek moj idol. Res stremim, da bi bila vsaj pol toliko kot on."