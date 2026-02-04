Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Žan Serčič: Od Talentov do predstavitve četrtega albuma

Ljubljana, 04. 02. 2026 17.13 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik A. J.
Žan Serčič kolaž

Čeprav se v oddajo Slovenija ima talent ni prijavil za to, da bi uspel, je Žana Serčiča nastop na naši televiziji izstrelil med zvezde. Priljubljen glasbenik, ki k prijavi v šov zdaj spodbuja vse nadobudne talente, je včeraj v prestolnici tako predstavil že svoj četrti album z naslovom Na ulicah srca.

"Želel sem vas popeljati v svoj notranji svet, prepričan sem namreč, da poslušalci pesem začutijo na povsem drugačen način, če poznajo njeno ozadje," je ob predstavitvi novega albuma Na ulicah srca povedal glasbenik Žan Serčič, ki se je ob tem spomnil tudi svojih glasbenih začetkov. Glasba in kitara sta ga namreč spremljali že od majhnih nog.

Na odru se mu je pridružil voditelj Peter Poles in skupaj sta obudila spomine na Žanove začetke in trenutek, ko je danes 30-letni glasbenik kot najstnik v šovu Slovenija ima talent prižgal svojo zvezdo.

"Nadobuden, mlad, rahlo prestrašen je sedel tam v čakalnici ... Zrastel je glasbeno, zrastel je osebnostno, zrastel je v biceps, povsod je zrastel. Ja, dozorel je, no," se je pošalil Poles. "To so najini začetki s Perotom, ja. On me je napovedal takrat kot mladeniča, ki ima točno začrtano pot in mu je vse jasno in takšen sem v bistvu na nek način tudi deloval. Zdaj lahko brez težav povem, da mi ni bilo jasno nič in da je v redu, da ti ni jasno nič pri 15. letih. Ali pa morda takrat, ko se prijaviš na Talente, ker ti ne more biti, ker ne veš, kaj te čaka," nam je zaupal Žan. Pri petnajstih mu je stric podaril inštrumente in mu na srce položil, naj sledi svojim sanjam, saj ima ogromno potenciala. Po njegovi smrti je Žan ta občutja upesnil - čemur lahko oboževalci prisluhnejo na novem albumu.

"Zato je ta album tudi drugačen. Ker se dotika globljih tem in ulic mojega srca, ki niso povezane samo z mojimi romantičnimi izkušnjami," je razkril glasbenik, ki bo nove pesmi predstavil oboževalcem na koncertu. Ob predstavitvi novega albuma se je Žanu na odru pridružila tudi pevka Arijana Lucas: "On je kot nek moj idol. Res stremim, da bi bila vsaj pol toliko kot on."

Ob štirih novostih je večina albuma poslušalcem že znana, saj ga je Žan počasi ustvarjal skoraj dve leti. Pesmi Bela lilija, Kamasutra, Brez tebe ne znam, Vse bilo je prav in Nekdo so osvojile radijski eter in preplavile družbena omrežja.

"Ob koncu ustvarjanja 'Ljubezenskih iger' sem se znašel na pragu novega obdobja. Težjega, saj je bil prejšnji album moj najuspešnejši in na nek način sem našel recept. Potem sem se vprašal, ali želim pisati še eno 'Zadnjo noč', še en 'Pusti mi spomin'? Takrat sem se začel zavedati, da se želim na novem albumu potopiti še globlje. Tako sem začel raziskovati svoje ulice srca in tam našel marsikaj. Od hvaležnosti do bolečine, od izgube in sreče. Novi album je žanrsko bolj raznolik od prejšnjega, vključuje pa vse, kar mi je všeč kot osebi, glasbeniku in producentu. Upam, da bo tudi moji publiki," je rdečo nit svoje nove plošče povzel Žan.

Žan Serčič Slovenija ima talent Album Na ulicah srca

Zemljotres predstavlja Kuhan gin: Primorci na snegu? Smeh zagotovljen!

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
13-letni junak: plaval štiri ure in rešil življenje svoji družini
5 načinov, kako vzgojiti inteligentnega otroka
5 načinov, kako vzgojiti inteligentnega otroka
Presenečenje! Znana Slovenka skrivala nosečnost
Presenečenje! Znana Slovenka skrivala nosečnost
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
zadovoljna
Portal
Vračajo se čevlji, ki smo jih nosile v 90-ih
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Iva je namignila, da je le malo manjkalo do poljuba
Iva je namignila, da je le malo manjkalo do poljuba
Hrvaška misica se je zaljubila v tega športnika
Hrvaška misica se je zaljubila v tega športnika
vizita
Portal
Krivec za visok krvni tlak, ki ga nikoli ne bi pričakovali
Resna tveganja priljubljene diete za izgubo telesne teže, razkrita v novi raziskavi
Resna tveganja priljubljene diete za izgubo telesne teže, razkrita v novi raziskavi
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
cekin
Portal
Bančni kredit brez čakanja
Koliko stane ogled letošnjih olimpijskih iger?
Koliko stane ogled letošnjih olimpijskih iger?
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
moskisvet
Portal
V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki vedno igrajo vlogo žrtve
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
dominvrt
Portal
Mačka Dublin ganila svet
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
okusno
Portal
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1515