Žan Serčič pijan od ljubezni: Ko se zaljubiš, se zdi, da je vse mogoče

Pesem z naslovom Pijan od ljubezni je v primerjavi z zadnjo Pusti mi spomin živahno obarvana, a kljub temu je Žan ostal v svojih latino ritmih. "Na turneji, takoj po izidu pesmi Pusti mi spomin, sem vedel, da želim pred poletjem ustvariti en hitrejši in zabaven komad," je povedal pevec, ki je besedilo pisal med svojo pomladno turnejo, ko je vse dišalo po ljubezni in metuljčkih v trebuhu.

Brez zabavnega videospota seveda ne gre, a Žan se je pri tokratni izbiri statistov odločil za prav poseben pristop. "Na družbenih omrežjih smo objavili razpis za snemanje spota, na katerega se je prijavilo več sto ljudi, med katerimi smo izbrali 40 deklet in fantov," je povedal. Prvo presenečenje pa je izbrane čakalo že na parkirišču, kjer jih je na avtobusu s svojimi Šakali presenetil sam pevec. "Skupaj smo se odpeljali v Goriška brda, kjer smo se zabavali, jedli, pili, plesali. Moja želja je bila, da oboževalci z mano doživijo nepozaben dan," je razkril in dodal, da je bilo to najbolj zabavno snemanje videospota do sedaj.

28-letnik si je na snemanju za vsakega od oboževalcev vzel čas, se z njim pogovarjal in ga spoznal. "To, da poznam svoje oboževalce, mi pomeni zelo veliko in verjamem, da tudi njim pomeni veliko, da so lahko spoznali mene," je še poudaril in priznal, da je s takšno potezo zdaj sprožil še večja pričakovanja med svojimi poslušalci. "Gre za posebno izkušnjo, ki nima cene. Morda pa nas čaka naslednje leto kakšno križarjenje z mano in Šakali?" se je še pošalil.