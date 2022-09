Žan Serčič: Poletje je pravi trenutek za remiks

"V tem primeru sem bil že po prvi verziji, ki mi jo je poslal v poslušanje, navdušen, vedel sem, da gre v pravo smer, in vesel sem, da sva spet sodelovala. Konec koncev pa se je potreba po tem remiksu pokazala na terenu, saj želijo ljudje pesem poslušati tudi na plesiščih, po klubih je že zakrožilo nekaj neuradnih verzij, tako da si pesem zasluži, da jo tja popelje eden naših najboljših plesnih producentov," je o novi verziji svojega poletnega hita povedal avtor in izvajalec Žan Serčič .

"Minlessa poznam že od začetka svoje kariere, bil je tudi eden prvih glasbenih ustvarjalcev, s katerim sem se zapletel v sodelovanje, zato sem bil zelo vesel, ko mi je po vseh teh letih napisal, če mu pošljem linije pesmi Naj me vzame, ker ima idejo za remiks. Priznam, da nisem ravno pristaš remiksov, obdelav in alternativnih verzij, sploh ko gre za moje skladbe – težko je ohraniti iste emocije, ki so se zlile v original – a bistvo dobrega remiksa je ravno v tem, da da originalu drugo dimenzijo, ga odpelje drugam in mu vdihne novo, drugačno življenje. In kdaj, če ne poleti, je pravi trenutek za to?"

Minless pa dodaja: "Originalna skladba mi je padla v uho ob prvem poslušanju na radiu. Še isti dan sem postavil idejo remiksa, jo poslal Žanu in njegov odgovor je bil: 'Stari, to se bo vrtelo v klubih. Let's do it!' Na TikToku sem objavil kratek izsek remiksa in prejel ogromno dobrih odzivov, kar je potrdilo, da ga moramo tudi uradno izdati. Za piko na i pa smo z ekipo posneli tudi nov spot, ki ga je režiral Matic Gabriel, v njem pa plešeta odlična plesalca Jan Marolt in Anja Baškovc."

Minless je mlad slovenski producent in didžej, ki spaja raznoliko plesno-elektronsko glasbo za velika plesišča s komercialnimi vokali, ki kraljujejo na svetovnih radijih. Z največjimi svetovnimi didžeji si je večkrat delil oder festivalov, kot sta Tušev tek barv in Smile, svojo energijo, humor in glasbo pa širi tudi na TikToku , kjer ima že več kot 30.000 sledilcev, njegovi posnetki pa čez 1 milijon všečkov. V zadnjem času je nase večkrat opozoril tudi z nalezljivimi 'Minless flipi' (editi) slovenskih pop hitov, med katerimi so Tih deževen dan (1 x Band), Ring (Siddharta) in Gola (Joker Out).