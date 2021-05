Žan Serčič: Pravo delo se začne šele po šovu

25-letnega Žana Serčiča so gledalci lahko spoznali v drugi sezoni šova Slovenija ima talent , kjer se je s svojim glasbenim talentom uvrstil v veliki finale. Žanu je izkušnja ostala v lepem spominu in zanjo je dejal, da mu je "prvič dala občutek, da je petje nekaj kar lahko zares počne."

Žan je s pevko Anabel svoje oboževalce nedavno razveselila s premiero pesmi z naslovom 'Rada', ki že pleza po 'trending' lestvici na platformi YouTube. Zabavna pesem s poletnim in plesnim pridihom, ki govori o neminljivem trenutku ekstaze pa ni edini projekt, s katerim se lahko Žan pohvali, saj poleg tega sodeluje tako z mnogimi glasbeniki kot producent. "Brez šova bi veliko dlje časa potreboval, da bi dosegel tako širok spekter ljudi, ki jih zanima glasba in zabava. Šov mi je pomagal pri odnosu do sebe, svoje glasbe in tega, kar si želim. Sicer pa se po koncu šova pravo delo šele začne," je za naš portal povedal glasbenik, ki je v času epidemije izvedel valentinov koncert od doma. Koncert je več kot uspel in nad udeležbo je bil izjemno presenečen tudi sam, saj si ga je ogledalo več kot 2000 ljudi.