Žan Serčič: 'Rad te imam, je premalo, če tega v resnici ne pokažeš'

Ljubljenec ženskih src, ki je znan po svojih nežnih, romantičnih besedil, s katerimi na koncertih začara predvsem ženski del občinstva, je pesem posvetil svojim najbližjim. "Brez tebe ne znam, je besedna zveza, ki je odprla nadaljnje ustvarjanje v kiticah. Pred oči sem začel dobivati starše, prijatelje, mojo družino, mojo ekipo, občinstvo in vse, ki so kakor koli del mene in moje zgodbe. Brez katerih bi bilo moje življenje prazno," je povedal in razkril svoje občutke: "Takrat sem vedel, da je pesem večja od samo še ene ljubezenske pesmi, to je pesem, ki nas spomni na pomembne ljudi v naših življenjih in nam daje pogum ter moč, da jim to povemo. Nekako odmik od današnje modernizirane ideje individualizma, s katero smo bombardirani vsak dan iz vseh strani."

Nova pesem je seveda dobila tudi video podobo, Žan pa je snemanje spota opisal kot eno svojih najlepših izkušenj. Priložnost je namreč želel dati ljudem, ki poslušajo njegovo glasbo, ga podpirajo in si želijo biti del njegove poti. "Resnično lep občutek hvaležnosti me je napolnil, ko smo z ekipo prejeli več kot 500 prijav in skupaj več tisoč ljudi, ki so napisali lepa sporočila in nam sporočili, da želijo sodelovati v videu. Sicer je imela ekipa zaradi tega ogromno dela in so me gledali malo po strani, a smo bili v resnici vsi veseli, čeprav je bil končni izbor zaradi tako dobre izbire res težak," je povedal in dodal, da je bil najlepši del spoznati vse te ljudi v živo. "V videu niso igrane zgodbe, temveč so prikazani pristni občutki in emocije med samimi statisti," je še zaupal pevec.