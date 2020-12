Žan Serčič čustveno v praznično obarvani pesmi: Zdaj december sovražim

Štajerski glasbenik Žan Serčič, ki je letos izdal svoj drugi studijski album, predstavlja novo pesem, ki je praznično obarvana. Prepevanje o snegu in snežinkah, ki so za mnoge znak veselja in sreče, za druge pa opomnik na boleče spomine. In prav o tem poje Žan v pesmi Snežinki.

Žan Serčič predstavlja novo pesem Snežinki. Klasičen retro prizvok zimske uspešnice, z brezčasnim aranžmajem, ki vzbudi sentimentalnost in toplino prazničnega časa.

icon-expand "Letos recimo izredno pogrešam koncerte, ki sem jih imel vsako leto ob tem času." FOTO: Stanovanje 38

Pesem je Žan napisal v lanskem decembrskem času. Nastala je v enem popoldnevu, ko je zapadel prvi sneg, ob preprosti ideji, kako lahko sneg prikliče spomine na dogodke ali osebe. Včasih grenke, včasih sladke, a najverjetneje je to prva zimska pesem, v kateri delček besedila poje:'Zdaj december sovražim.' K sodelovanju je znova povabil tako že uveljavljene kot tudi mlade glasbenike, kot so: Jani Hace (Siddharta), Denis Horvat (Hamo & Tribute to love), Sergej Ranđelovič (Elevators), Sara Lamprečnik, Arijana Lucas, Alen Kovše (Take Off). Posneto v Studiu Metro na trak, za katerega Žan sam trdi, da doda magijo na posnetke, čeprav je to danes velika redkost. Za skladbo je nastal tudi videospot v sodelovanju z ekipo Stanovanje 38, v katerem si Žan priredi lasten koncert z vsemi inštrumenti ter si predstavlja, da je z njim občinstvo, ki ga letos pogreša prav vsi glasbeniki. Več o novi pesmi pa v kratkem pogovoru z Žanom.

'Se spomniš, tistega decembra …' zapoješ v novi pesmi Snežinki. Je pesem izpovedna? Si izhajal iz sebe? Najbolj izhajam iz občutka, kako lahko nekoga ali nekaj pogrešaš že samo ob eni preprosti misli ali trenutku, kot takrat, ko vidiš snežinke. Kako lahko hkrati za nekoga predstavlja nekaj lepega in idiličnega, nekomu pa prikliče spomine, zaradi katerih morda sovraži december, kot je tudi del besedila. Se pravi, bolj izhajam iz fikcijske osebe, ampak občutki so pa moji … Letos recimo izredno pogrešam koncerte, ki sem jih imel vsako leto ob tem času. Videospot je zelo minimalističen. Kako bi ga opisal? Od kod ideja za takšen videospot? Spot predvsem pusti poslušalcu in gledalcu, da si naslika svojo zgodbo in občutke ob poslušanju. Sentimentalni videz celote in detajli predstavljajo, kako je lahko ta čas lep, a hkrati za nekatere zelo osamljen. Z ekipo Stanovanje 38 smo želeli prikazati to čimbolj minimalistično skozi idejo, da si ''opit'' priredim koncert.

icon-expand Žan v videospotu sam sebi priredi koncert. FOTO: Stanovanje 38