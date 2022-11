Žan Serčič s priredbo pesmi Letim napoveduje največji koncert v karieri

Slovenski pevec Žan Serčič po uspešnicah Zadnja noč in Naj me vzame predstavlja novo različico pesmi Letim. Priredil jo je skupaj s svojim novim spremljevalnim bendom Šakali, v živo pa jo bo prvič predstavil na prihajajočem koncertu v Ljubljani. "Letim je z novim bendom in novim edinstvenim zvokom dobila novo dimenzijo," je odločitev o tem, zakaj se je odločil za priredbo hita in ne izdajo nove skladbe, komentiral glasbenik.

"Pesem Letim je pred petimi leti postavila mejnik v moji karieri. Takrat je ponazarjala mladostniško energijo in drznost, čeprav je pesem sama po sebi zelo senzibilna. Letos sem sestavil nov bend, z novim zvokom, konceptom in imenom Šakali, kar ponazarja pripadnost, drznost in pristop, ki ga zavzamemo na odru. Na terenu smo razvili edinstven zvok," je odločitev o priredbi znanega hita komentiral priljubljeni pevec Žan Serčič.

icon-expand Žan Serčič in Šakali predstavljajo priredbo pesmi Letim. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Glasbenik pravi, da so z omenjenimi spremembami pesmi dobile novo dimenzijo in da je prav pesem Letim tista, s katero večinoma začne na vsakem svojem koncertu. "Takoj se vzpostavi prava frekvenca med mano in publiko. Zgodi se nekaj, kar smo hoteli zajeti tudi na studijski posnetek. Se pravi za vse, ki so bili na mojem koncertu, lahko to zdaj skozi novo verzijo podoživljajo," pravi Žan.

icon-expand Žan Serčič FOTO: Marko Delbello Ocepek

Spremljevalni spot je ekipa pod vodstvom režiserja Roka Mavra, s katerim je pevec že sodeloval pri zadnjih dveh uspešnicah Zadnja noč in Naj me vzame, posnela v ljubljanski Cvetličarni. "Zgodba govori o občutku letenja s punco, ki mi je dala krila, hkrati pa sem se z njo počutil ujetega. Zgodba s plesalko Tamio Šeme, ki se je predstavila v oddaji Slovenija ima talent, se dogaja v moji domišljiji in je uprizoritev tega občutka. Zame je bila glasba vedno edina rešitev in izražanje svojih čustev skozi njo. To ponazarjajo Šakali, ki me pridejo rešit iz okov. Vizualno sem hotel ljudem dati napovednik za koncert in občutek, da bodo z nami v tem filmu," pove pevec, ki se pripravlja na svoj največji koncert do sedaj.

icon-expand FOTO: Marko Delbello Ocepek icon-chevron-left icon-chevron-right

Žana, ki je že nekaj časa v izjemnem kreativnem zagonu, po dolgem koncertnem poletju ustvarjalnih izzivov čaka še bolj polna jesen. "Odkar živim in delam v Ljubljani, mogoče še bolj čutim, da je koncert v Cvetličarni pomemben korak naprej v karieri vsakega glasbenika, ki ga zanima nastopanje na velikih odrih. Čutim, da je čas, da se spoprimem s tem izzivom, ki ga želim osvojiti z glasbeniki, pevci in prijatelji, ki so tako ali drugače povezani z mojim ustvarjanjem," je prepričan glasbenik, ki koncert pripravlja 24. novembra.