Žan Serčič v igri petih hitrih vprašanj razkril, kdo prvi sliši njegove nove pesmi

Najljubši verz, ki ga je napisal?

"Se spomni, kaj nocoj ti priznam, brez tebe ne znam," je povedal Žan Serčič.

Najljubša pesem?

"Brez tebe ne znam," je odgovoril pevec.

Kdo prvi v celoti sliši njegove nove pesmi?

"Verjetno moj koproducent Krešimir Tomec," je razkril Žan.

Že 15 let je na sceni, se mu je kateri komentar oboževalcev še posebej vtisnil v spomin?

"Mnogo komentarjev se mi je vtisnilo v spomin in jih sanjam vsako noč," je povedal Žan, ki je svojo karierno pot začel prav na odru šova Slovenija ima talent, obletnico pa praznuje z izdajo nove, udarne pesmi z naslovom Plamen in kri.

Še zadnje vprašanje: koncerti. Imel jih je že ogromno v svoji karieri. So mu bolj všeč tisti veliki ali kateri bolj intimni?

"Vsak po svoje. Intimni so mi zelo všeč, ker se lahko s publiko res povežem, in pred kratkim smo imeli enega res lepega na Gorenjskem. Veliki koncerti, ki pa se jih tudi veselim, na primer Križanke, pa imajo en svoj naboj in svoj plamen in kri. In točno o tem govori nova pesem," je še povedal priljubljeni pevec.