Žan Serčič: V nas se prepletata moška in ženska energija

Žan Serčič predstavlja pesem z naslovom Kamasutra. Video zanjo so posneli ob nedavnem koncertu v Izoli, z njo pa pevec napoveduje novi album. Kot je povedal, je to pesem, ki pričara občutek poletja, rdeča nit pa je pretočnost energij med moškim in žensko, kar daje svojevrsten pogled na življenje.

"Kamasutra je pesem o občutkih, ki jih pričara poletje. Tega v vsakem življenjskem obdobju dojemamo nekoliko drugače. Za nekatere je to le čas oddiha, v drugih sproža strasten občutek, da je v zraku nekaj magičnega. S prispodobami iz narave sem skušal naslikati ples, zabavo in poželenje, stara indijska knjiga Kamasutra, ki je pesmi posodila naslov, pa ne govori le o ljubezenskih položajih. Njena rdeča nit je pretočnost energij med moškim in žensko, kar nam daje svojevrsten pogled na življenje," ob izidu nove pesmi, ki jo je poimenoval Kamasutra, pravi Žan Serčič.

Žan Serčič predstavlja pesem z naslovom Kamasutra. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Žan ob tem dodaja, da mu je nekaj najlepšega, če od poslušalcev dobi drugačno interpretacijo njegove pesmi, kot si jo je zamislil sam: "Glasba kot taka je lahko interpretirana iz vidika vsakega posameznika. Vsak od nas nosi svojo notranjost, svoj pogled na življenje in pa na odnose." Poudarja še, da je ob branju Kamasutre ugotovil, da je najpomembnejše spoštovanje in ljubezen do druge osebe ali nečesa, kar ti veliko pomeni. Pevec, katerega najljubši letni čas je prav poletje, zvočno in žanrsko rad eksperimentira, ker je tudi sam glasbenik in producent, pa mu uporaba različnih zvokov ni tuja. V Kamasutri se tako niso mogli izogniti sitarju, ob značilnem latinskem temperamentu pa skladbo krasijo tudi afriški zvoki. "Temperament je gotovo ta, ki nagovaja, da gre za latinskoameriški prizvok. Znan sem po baladah in bolj globokih pesmih, ampak je tudi temperament nek delček mene in imajo pesmi latinskoameriški prizvok," je za našo ekipo razložil Žan.

Z ekipo je pesem ustvaril v prvem delu poletja, proces pa je na veselje svojih številnih sledilcev pridno dokumentiral in objavljal na svojih družabnih omrežjih. Pri ustvarjanju skladbe so sodelovali še producent Krešimir Tomec in Lazaro Zumeta, oba člana Žanovega benda, za dodatno svežino pa je poskrbel producentov sin, Jon Tomec.

Žan Serčič FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand