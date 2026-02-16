Naslovnica
Glasba

Žan Serčič v objemu z zvezdnico serije Nemirna kri Leo Mihevc

Ljubljana, 16. 02. 2026 18.46 pred 23 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal E.K.
Žan Serčič in Lea Mihevc

Žan Serčič, ki je na valentinovo z velikim koncertom obeležil izid novega albuma, se je za videospot ene od pesmi ponovno združil s priljubljeno igralko, zvezdnico serije Nemirna kri, Leo Mihevc. Njuno sodelovanje presega običajno, saj sta si delila ustvarjalno energijo ter izmenjevala spodbude, Žan pa je ob tem izpostavil Lein izjemen pevski talent in napovedal morebitno skupno glasbeno prihodnost.

Žan Serčič je valentinov vikend preživel na koncertnem odru v prestolnici, kjer je oboževalkam predstavil četrti studijski album z naslovom Na ulicah srca. Hkrati predstavlja tudi nov video za pesem Nekdo, v njem pa nadaljuje sodelovanje z zvezdnico naše priljubljene serije Nemirna kriLeo Mihevc.

Žan Serčič in Lea Mihevc
Žan Serčič in Lea Mihevc
FOTO: Lea Remic Valenti

"Super je bilo, midva sva se imela zelo dobro, naučil si me igrati kitaro," je dejala Mihevc. "Samo res, poglejte si to na mojem profilu na TikToku. In sicer, Lea igra moj novi komad Nekdo," je dejal Serčič.

Lea je Žanu pokazala nekaj trikov in odprla pogled v igralski svet ... "Lahko bi me naučila malo igrati, samo nisem tako dober igralec, ampak malo mi je pokazala fore," je dejal Serčič. Slednji pa bi si želel, da bi se igralka preizkusila tudi v glasbenih vodah. "Ne vem, če veš, ampak jaz sem tudi glasbeni producent, tako da ... sem te že povabil tudi na snemanje, slišal sem jo peti in res imaš noro lep glas, tako da pričakujte," je povedal glasbenik, ki je bil nad njenim pevskim talentom popolnoma navdušen.

Tudi tokrat Žanova nova pesem nosi globoko sporočilo. Govori o spoznanju, da imeti nekoga rad ni dovolj, da bi odnos uspel. Resnična esenca ljubezni je, da partnerju pustimo leteti. Pevec še dodaja, da če to pomeni, da ljubljena oseba odleti drugam, ji lahko ob tem zaželimo le vse dobro.

Žan Serčič Nekdo Odiseja Lea Mihevc Nemirna kri

'Idejo za pesem dobim tudi, ko čakam, da zavre voda za špagete'

