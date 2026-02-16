Žan Serčič v objemu z zvezdnico serije Nemirna kri Leo Mihevc

Žan Serčič je valentinov vikend preživel na koncertnem odru v prestolnici, kjer je oboževalkam predstavil četrti studijski album z naslovom Na ulicah srca. Hkrati predstavlja tudi nov video za pesem Nekdo, v njem pa nadaljuje sodelovanje z zvezdnico naše priljubljene serije Nemirna kri – Leo Mihevc.

Žan Serčič in Lea Mihevc FOTO: Lea Remic Valenti

"Super je bilo, midva sva se imela zelo dobro, naučil si me igrati kitaro," je dejala Mihevc. "Samo res, poglejte si to na mojem profilu na TikToku. In sicer, Lea igra moj novi komad Nekdo," je dejal Serčič.

Lea je Žanu pokazala nekaj trikov in odprla pogled v igralski svet ... "Lahko bi me naučila malo igrati, samo nisem tako dober igralec, ampak malo mi je pokazala fore," je dejal Serčič. Slednji pa bi si želel, da bi se igralka preizkusila tudi v glasbenih vodah. "Ne vem, če veš, ampak jaz sem tudi glasbeni producent, tako da ... sem te že povabil tudi na snemanje, slišal sem jo peti in res imaš noro lep glas, tako da pričakujte," je povedal glasbenik, ki je bil nad njenim pevskim talentom popolnoma navdušen.

