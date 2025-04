Žan Serčič v velikem slogu obeležil 15. obletnico kariere

"Prvič v 15 letih sem se zlomil na odru. Zgodilo se je ob koncu. Ko sem napovedal in zapel pesem Brez tebe ne znam, ki je zgodba o solidarnosti med nami, v tem negotovem svetu. Enostavno me je odrezalo, nisem mogel več peti, je pa namesto mene zapela cela dvorana in zgodil se je trenutek, ki ga ne bom nikoli pozabil," je po koncertu dejal glasbenik.

"To je bil zame eden najlepših, najbolj srčnih, čustvenih in magičnih koncertov, ki sem jih doživel. Glede na to, da smo Gallusovo dvorano razprodali mesece pred koncertom, so se mi kar nekaj časa tresle hlače, a verjamem, da se bo to, kar smo doživeli v Cankarjevem domu, čez celo poletno turnejo in v Križankah še večkrat ponovilo. Cela turneja bo nekoliko drugačna, celoten koncept, od aranžmajev do scenske izvedbe na odru je drugačen, še na nekaj koncertih pa bo z nami tudi godalni kvartet."