Žan Serčič z razprodanim koncertom otvoril veliko turnejo ob koncu leta

Žan Serčič, ki je svojo glasbeno pot začel v šovu Slovenija ima talent, kot pevec, pa tudi kot avtor, navdušuje s svojimi hiti. V ritmu hitov Snežinki, Čudeži, Letim, Tebe ne dam, Rada, Zadnja noč, Naj me vzame in še mnogih drugih je nedavno prepevalo tudi 1500 oboževalcev, ki so do zadnjega kotička napolnili ljubljansko Cvetličarno. To je bil Žanov največji koncert v karieri do sedaj, z njim pa je otvoril tudi svojo veliko koncertno turnejo ob koncu leta.