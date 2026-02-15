Žan Serčič z valentinovim koncertom popeljal po ulicah srca

Večni romantik in valentinovo - to je bil sobotni recept za popoln večer. Zanj je s skoraj triurnim koncertom svojih največjih uspešnic poskrbel priljubljeni Žan Serčič. Pevec, ki velja za romantično dušo, je na odru ljubljanske Odiseje predstavil tudi svoj četrti studijski album z naslovom Na ulicah srca.

icon-chevron-right 1 18 icon-chevron-right Žan Serčič Miro Majcen

Žan Serčič Miro Majcen

Žan Serčič Miro Majcen

Žan Serčič Miro Majcen

Žan Serčič Miro Majcen

Žan Serčič Miro Majcen

Žan Serčič Miro Majcen

Žan Serčič Miro Majcen

Žan Serčič Miro Majcen

Žan Serčič Miro Majcen

Žan Serčič Miro Majcen

Žan Serčič Miro Majcen

Žan Serčič Miro Majcen

Žan Serčič Miro Majcen

Žan Serčič Miro Majcen

Žan Serčič Miro Majcen

Žan Serčič Miro Majcen

Žan Serčič Miro Majcen



































Za romantičen večer je ljubljenec deklet pripravil 27 izbranih pesmi, med katerimi so bili tudi hiti Bela lilija, Kamasutra, Brez tebe ne znam, Vse bilo je prav, Plamen in Kri ter poskrbel za prav posebno presenečenje. Predpremierno je predstavil video za novo pesem, ki še ni ugledala luči sveta. Vsi obiskovalci so lahko uživali v zvočno in vizualno razgibanem nastopu in si koncert zapomnili tudi po stopnicah, po katerih se je glasbenik z visokega odra med koncertom spuščal med občinstvo.

Žan je navdušil s skoraj triurnim koncertom. FOTO: Miro Majcen