Glasba

Žan Serčič z valentinovim koncertom popeljal po ulicah srca

Ljubljana, 15. 02. 2026 16.16

Avtor:
K.A.
Žan je navdušil s skoraj triurnim koncertom.

Žan Serčič je poskrbel za prav posebno razvajanje svojih oboževalk na valentinovo. V ljubljanski Odiseji je predstavil svoj že četrti album in obiskovalce popeljal po ulicah srca. Na skoraj triurnem koncertu je poskrbel tudi za presenečenje, saj je premierno predstavil video, ki še ni izdan, prav tako je po koncertu delil avtograme in si vzel čas za vse, ki so ga prišli poslušat.

Večni romantik in valentinovo - to je bil sobotni recept za popoln večer. Zanj je s skoraj triurnim koncertom svojih največjih uspešnic poskrbel priljubljeni Žan Serčič. Pevec, ki velja za romantično dušo, je na odru ljubljanske Odiseje predstavil tudi svoj četrti studijski album z naslovom Na ulicah srca.

Za romantičen večer je ljubljenec deklet pripravil 27 izbranih pesmi, med katerimi so bili tudi hiti Bela lilija, Kamasutra, Brez tebe ne znam, Vse bilo je prav, Plamen in Kri ter poskrbel za prav posebno presenečenje. Predpremierno je predstavil video za novo pesem, ki še ni ugledala luči sveta. Vsi obiskovalci so lahko uživali v zvočno in vizualno razgibanem nastopu in si koncert zapomnili tudi po stopnicah, po katerih se je glasbenik z visokega odra med koncertom spuščal med občinstvo.

Žan je navdušil s skoraj triurnim koncertom.
Žan je navdušil s skoraj triurnim koncertom.
FOTO: Miro Majcen

30-letnik je napovedal tudi svojo novo turnejo, ki bo tokrat drugačna, saj si obeta nekoliko bolj intimna druženja s poslušalci. S svojimi oboževalci pa se je Žan družil že po sobotnem koncertu, saj je še skoraj eno uro podpisoval sveže natisnjene izvode albuma, klepetal z obiskovalci, seveda pa je bila to tudi priložnost za snemanje spominskih selfijev.

