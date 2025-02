Žan Serčič začenja praznovanje 15. obletnice glasbene kariere

Pesem po glasbenikovih besedah govori o naboju vsakega izmed nas, ki se prepleta v odnosih do drugih in do sebe. Plamen, ki je v vsakem izmed nas, gori tako dolgo, dokler ga negujemo. In enako je v ljubezni. Zavedanje krvavosti odnosa ter zmotljivosti vsakega izmed nas nas dela unikatne in žive. Preplet tega je največja moč, ki jo imamo v sebi, je moč upanja in optimizma, ki preseže vse zidove, ki nam jih življenje postavi – velikokrat pa si jih postavljamo kar sami.

Kljub globokemu sporočilu gre za zabavno in poskočno pesem: "Ob 15-letnici kariere potujem po spominih. Moje prvo srečanje z električno kitaro je bilo pri 11 letih in po štirih letih igranja klasične kitare se je rodil nov Žanov karakter. Svoboda, naboj in najstniški upor so me povezali s punk-rock bendi. Vse to je del mojega karakterja, ustvarjanja in dojemanja glasbe. Vsi, ki me poznajo, vedo, da imam rad dobre balade, jih pišem in sem v stiku s svojo čutno platjo. Vseeno pa je moja živost in delček norosti vedno z menoj. To se po navadi izžareva na koncertih."

V luči karierne obletnice priljubljenega glasbenika čaka pestro leto, polno koncertov. Rajanje na odrih bo nosilo še dodaten pomen – Žan namreč letos praznuje tudi 30. rojstni dan.