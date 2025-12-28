Žan Videc izdal še zadnjo pesem pred izidom albuma Neznano

Žan Videc je izdal še zadnjo pesem pred izidom svojega novega albuma Neznano. Skladba Zbudijo se spomini, ki jo je opremil tudi z videospotom, zaokroža zgodbo albuma in hkrati odpira vrata v novo poglavje njegove glasbene poti.

Žan Videc FOTO: Maja Halas

Pesem je avtorsko delo Videca in Gorana Sarjaša, govori pa o trenutkih, ko se preteklost nenadoma vrne, skozi vonj, melodijo ali pogled, in v nas prebudi občutke, ki so morda dolgo spali.