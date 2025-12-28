Žan Videc izdal še zadnjo pesem pred izidom albuma Neznano

Žan Videc je izdal še zadnjo pesem pred izidom svojega novega albuma Neznano. Skladba Zbudijo se spomini, ki jo je opremil tudi z videospotom, zaokroža zgodbo albuma in hkrati odpira vrata v novo poglavje njegove glasbene poti.
Pesem je avtorsko delo Videca in Gorana Sarjaša, govori pa o trenutkih, ko se preteklost nenadoma vrne, skozi vonj, melodijo ali pogled, in v nas prebudi občutke, ki so morda dolgo spali.
Pevec, ki prihaja iz Maribora, je širši javnosti postal bolj znan z zmago na 43. festivalu Melodije morja in sonca, kjer je slavil prav s skladbo Neznano, po kateri je poimenovan tudi prihajajoči album, ki bo izšel prihodnji mesec. Album povezuje rdečo nit iskanja, dvomov, odnosov in notranjih prelomnic, ob tem pa ostaja razpet med sodobnim popom in soulom.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.