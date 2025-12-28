Naslovnica
Žan Videc izdal še zadnjo pesem pred izidom albuma Neznano

Ljubljana, 28. 12. 2025 16.46 pred 21 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.K.
Žan Videc

Žan Videc s singlom Zbudijo se spomini predstavlja zadnjo pesem pred prihajajočim izidom albuma Neznano. Skladbo, ki se dotika preteklosti, je opremil tudi z videospotom. Po zmagi na MMS se tako Mariborčan pripravlja na izid svojega prihajajočega albuma, ki ga je poimenoval po naslovu skladbe, s katero je zmagal na omenjenem festivalu.

Žan Videc je izdal še zadnjo pesem pred izidom svojega novega albuma Neznano. Skladba Zbudijo se spomini, ki jo je opremil tudi z videospotom, zaokroža zgodbo albuma in hkrati odpira vrata v novo poglavje njegove glasbene poti.

Žan Videc
Žan Videc
FOTO: Maja Halas

Pesem je avtorsko delo Videca in Gorana Sarjaša, govori pa o trenutkih, ko se preteklost nenadoma vrne, skozi vonj, melodijo ali pogled, in v nas prebudi občutke, ki so morda dolgo spali.

Pevec, ki prihaja iz Maribora, je širši javnosti postal bolj znan z zmago na 43. festivalu Melodije morja in sonca, kjer je slavil prav s skladbo Neznano, po kateri je poimenovan tudi prihajajoči album, ki bo izšel prihodnji mesec. Album povezuje rdečo nit iskanja, dvomov, odnosov in notranjih prelomnic, ob tem pa ostaja razpet med sodobnim popom in soulom.

Žan Videc pesem Zbudijo se spomini Neznano album

Refren nove uspešnice Pavla Panona je novoletna zapoved vseh nas

Šac81
28. 12. 2025 16.51
Kdo???
Odgovori
0 0
bibaleze
