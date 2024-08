Žan Videc izdal videospot za zmagovalno pesem Neznano

Aktualni zmagovalec festivala Melodij morja in sonca, Štajerec Žan Videc, zmagovalno skladbo 'Neznano' premierno predstavlja še v obliki videospota. Glede na to, da se je širšemu občinstvu predstavil z zmago na festivalu v Portorožu, je bila izbira naših obalnih biserov za snemanje samoumevna – ekipa je obiskala tako slikovita mesta kot obalne krajinske parke, trdno pa so se držali zastavljene smeri – v neznano. Mariborčan z glasbeno ekipo v studiu že pripravlja njegov prvenec, na njem pa napoveduje tako angleške kot slovenske pesmi.