Žan Videc: Moj prvi album se je zgodil kar sam

Žan Videc je ime, ki se na slovenski glasbeni sceni vedno bolj uveljavlja. Slovenija ga je spoznala kot zmagovalca festivala Melodije morja in sonca, slavil pa je s pesmijo Neznano. Točno takšno ime nosi tudi njegov novi album, ki je zanj izjemno pomemben. Prvega pač ne pozabiš, se strinja glasbenik, ki je v 13 novih pesmih delil zelo intimen del sebe. Kako se počuti ob tem, kako so reagirali poslušalci in zakaj pravi, da se je prvi album zgodil sam od sebe, je zaupal za naš portal 24ur.com.

Žan, gre za tvoj prvi izdani album. Kakšni so občutki?

Občutki ob tem so res izjemni! Ko se spominjam, kako se je vse začelo, na travniku za studiem Art Music Records v Trnju, kjer je nastal prvi 'live session', in na vse trenutke, ki smo jih potem posledično preživeli v studiu skupaj z Goranom in Romanom Sarjašem ter izjemno ekipo glasbenikov, ki so pustili del sebe v tem albumu Neznano, mislim, da nam je res uspelo ustvariti nekaj posebnega. Na to sem izjemno ponosen in vesel, da lahko zdaj pesmi delimo tudi z občinstvom in našimi, zdaj že zvestimi, poslušalci!

Album govori o odraščanju, ljubezni in iskanju sebe. Gre za precej intimne teme. Je katera pesem preveč osebna in je sprva nisi želel na albumu? Ti je ob kateri še posebej težko?

Vse pesmi so osebne in izhajajo iz mojega življenja in izkušenj ali izkušenj mojih prijateljev. Nisem imel težav s tem, da pokažemo pesmi poslušalcem, saj se mi zdi, da se zaradi te osebne izkušnje ljudje zato še bolj najdejo v njih. Je pa pesem Cesta življenja tista, ki me skozi dolg lipov drevored odpelje nazaj v otroštvo na tisto staro češnjo, ki še danes stoji pred babičino hišo, in mislim, da je ta pesem tista, ki je zame ena najljubših na albumu.

Predstavil si ga tudi že občinstvu. Kakšni so bili odzivi? Si imel kaj treme, da ljudem katera pesem ne bi bila všeč?

Tako je! Za nami sta že dva zelo lepa koncerta v okviru promocije albuma. V Mariboru smo februarja kar mesec dni prej razprodali Sodni stolp, kar me je še posebej vznemirilo, saj je to moje domače mesto. Nato je sledil drugi koncert v gledališču Park v Murski Soboti, sedaj pa bomo tudi poslušalcem iz Ljubljane predstavili pesmi z albuma, tako da se tega koncerta še prav posebej veselim. Maja Keuc bo moja gostja, na kar sem zelo ponosen, saj je izjemna vokalistka in res srčna. Odzivi poslušalcev, ki pridejo na naš koncert, so zelo pozitivni. Z veseljem prepevajo naše pesmi. Lepo je slišati, ko nam obiskovalci sporočajo, da jim naše melodije še kar nekaj časa odzvanjajo v glavi, je pa nekaj zelo posebnega, ko vidiš, da to, kar smo ustvarjali zadnje leto in pol, sedaj živi med ljudmi. Pri meni je trema vedno prisotna, ampak tista pozitivna, ki mi da še več moči, da koncert izpeljemo po svoji najboljši moči.

Kdo je sicer tisti, ki vedno sliši tvoje pesmi, preden jih pošlješ v svet? Čigavo mnenje in kritika ti največ pomenita?

Ponavadi so to vedno iste osebe. To sta seveda Goran in Roman Sarjaš, s katerima sem ustvaril cel album, potem pa je tu še moja družina in partnerica, v zadnjem času pa se zelo veliko pogovarjava tudi z očetom, ki ima dobre nasvete kot tudi kritike na moje delo in ustvarjanje, pa tudi na življenje samo, zato je on tisti, s katerim veliko debatirava o mojem ustvarjanju.

Kako si izbral vse pesmi za album? Verjamem, da je bila potrebna selekcija in da kakšno še skrivaš v predalu.

Rekel bi, da se je album zgodil kar sam. Z Goranom sva ustvarjala pesmi brez kakšnih pritiskov, le z dobrimi občutki in spontanim ustvarjanjem, in ko sva videla, da je že kar nekaj pesmi nastalo, smo z njegovim bratom Romanom in ekipo šli v akcijo in vse skupaj posneli v njunem studiu Art Music Records, kjer smo vse tudi zmiksali in zmasterizirali. Tako da za prvi album Neznano selekcije ni bilo, ker je bilo vse iskreno in so pesmi kar vrele iz nas, so pa seveda v nastajanju že nove, ki jih bomo posneli za drugi album. Tako da se pri nas nikoli ne čaka, le ustvarja! (smeh)

Pri albumu sta ti pomagala Roman in Goran Sarjaš, s katerima ste dobri prijatelji. Kako vaše prijateljstvo vpliva na vaše delo oziroma ustvarjalni proces? Se kdaj sprete?

Kot sem že omenil, se je vse začelo na prvem live sessionu, na nek način pikniku na travniku za glasbenim studiem, kjer smo izbrani glasbeni prijatelji ustvarjali in smo se enostavno tudi povezali. Od takrat naprej smo kot eno. Mislim, da je ta povezanost samo pomagala pri vsem tem ustvarjalnem procesu, Roman je recimo tudi tisti, ki poskrbi za to, da se družimo zunaj studia, tako da to, da smo dobri prijatelji, res pomaga pri delu. Pridejo seveda tudi kakšni trenutki, ko se naša mnenja rahlo delijo, vendar so to bolj plodne debate, ki skozi pogovor pripeljejo do še boljših rezultatov.

Kdo je tisti, ki da največ idej, in kdo je tisti, ki je načeloma vedno rahel skeptik?

Ne bi ravno rekel, da je kdo med nami skeptik, saj vsi verjamemo v to zgodbo, tako da je zato tudi ustvarjanje v studiu zelo raznoliko, cilj pa vedno enak, to so pesmi! Ideje vrejo iz nas, včasih tudi nenavadne, prispevamo vsi enako, nekdo začne, drugi konča, pa potem spet obratno. Odprti smo vedno za vse, celo zmagovalna pesem za MMS 2024 je bila najprej v angleščini, pa je potem nastala v slovenščini. Skupaj bi rekel, da smo nedeljiva celota!

Pred dvema letoma si na MMS-ju zmagal s pesmijo Neznano, ki je tudi naslovna pesem albuma. Koliko ti pomeni ta pesem in zakaj je bila ta tista, ki si je zaslužila mesto na festivalu?

Ja, ta pesem je res nekaj posebnega, saj nam je pokazala, da je to, kar delamo, ljudem všeč, da nas podpirajo in da smo na pravi poti in publika z nami. Neznano ni nastala z mislijo, da jo bomo poslali na festival MMS, na začetku kot demo je bila celo v angleščini, kasneje pa je dobila slovensko besedilo. Je pa pesem bila nekaj svežega, v malo drugačnem slogu, v našem slogu in iskrena. Mislim tudi, da je to prepričalo ljudi, da so glasovali zanjo.

Kakšni so sicer tvoji spomini na festival?

Zame je bila to ena posebna, res super izkušnja, saj sem spoznal ogromno ljudi, spletel nova prijateljstva, ob tem pa res neizmerno užival, zato vem, da bodo ti spomini ostali z mano še dolgo. Potem pa še ta nepričakovana zmaga, ki pa je vso to izkušnjo samo dvignila še na en drug nivo, tudi v prepoznavnost, predvsem pa v neizmerno veselje.

Kaj lahko od tebe pričakujemo v prihodnje? Kakšne so tvoje želje in kaj še pripravljaš?