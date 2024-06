Žan Videc opominja, da sanje niso nedosegljive

Žan Videc predstavlja svoj drugi singel z naslovom Med oblaki , ki nas po besedah glasbenika opominja, da sanje niso nedosegljive in da je življenje polno čarobnih trenutkov, če si le dovolimo, da jih opazimo.

Glasbo za pesem sta napisala skupaj z avtorjem in basistom Goranom Sarjašem, besedilo pa je pevec napisal sam. Pri snemanju pesmi so sodelovali še bobnar Jure Rozman, klaviaturist Žan Hauptman, kitarist Marko Hrvatin in spremljevalna vokalistka Sara Lamprečnik.

V videospotu za pesem se prepletajo različni prizori. Med nastopajočimi so žongler, doberman ter punca na kotalkah, ki razkazuje svoje akrobacije. Videospot vključuje tudi prizore deklet, ki nakupujejo. Vse te elemente povezuje pesem. "Pesem Med oblaki je zame zelo posebna, ker izraža trenutke sreče in ljubezni, ki jih želim deliti s poslušalci. Upam, da bodo ob poslušanju te pesmi tudi drugi občutili enako veselje in lahkotnost kot jaz, ko sem jo ustvarjal," je povedal Žan.