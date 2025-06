Žan Videc raziskuje čustva izgubljene bližine

Žan Videc predstavlja nežno, a hkrati močno balado Kje zdaj je tvoje srce . V njej raziskuje čustva izgubljene bližine, minljivosti ljubezni in iskanja odgovora na vprašanje, ki ga zastavlja naslov skladbe. Besedilo je glasbenik ustvaril sam, pri glasbi pa so moči združili še z Goranom in Romanom Sarjašem .

V videospotu, ki so ga posneli v okolici Zidanega Mostu, so uporabili ameriškega starodobnika, v katerem se glasbenik zapelje skupaj z igralko Laro Tanšek. Scenarij za video sta ustvarila Roman Sarjaš in Rok Breznik, ki je poskrbel tudi za režijo in kamero.

Videc je sicer aktualni zmagovalec festivala Melodije morja in sonca, kjer je navdušil s skladbo Neznano. S Pusti, da gori se je potegoval tudi za nastop na letošnji Evroviziji, ki se je pred dnevi odvila v švicarskem Baslu. Kot je glasbenik lani dejal za 24UR, je v fazi zaključevanja svojega debitantskega albuma.