Žana z ganljivo pesmijo Zlato Moje proslavlja moč družinske ljubezni

Pesem Zlato Moje se je rodila iz močnih čustev, ki jih je Žana doživela po rojstvu sina Lea, ki se je moral zaradi zdravstvenih zapletov zadržati v bolnišnici. Skrbi, strah in upanje so se prelili v melodijo in besedilo, ki izražata globoko hvaležnost in veselje, ko si je njen sin opomogel.

Žana upa, da bo pesem Zlato Moje nagovorila vse, ki so se v življenju srečali z izzivi, in jih opomnila na moč družinske povezanosti. "To je pesem o ljubezni, upanju in hvaležnosti, ki jo želim deliti z vsemi," je povedala.

Ganljiva pesem je že požela prve odzive poslušalcev, ki so navdušeni nad njeno iskrenostjo in toplino. S svojo novo skladbo Žana ponovno dokazuje, da je glasba lahko močno orodje za izražanje najglobljih čustev ter vir utehe in navdiha za mnoge.