Muzikanti, violinistka in mezzosopranistka skupaj na odru. Zanimiva kombinacija, za katero so v Minoritskem samostanu na Ptuju poskrbeli Nuška Drašček, Anja Bukovec in Prifarski muzikanti. Pravijo, da ne sodelujejo samo na odru, ampak so dobri prijatelji tudi za odrom. Njihova glasba pa je kot nekakšno popotovanje skozi čas in po različnih celinah.