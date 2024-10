Zapomnite si ime: Veronika Nikolovska

Po lanskem singličnem debiju Easy, mimo sanjavega songa Sun do prvega albuma. Z uvodom in tudi s prvim delom zbirke pesmi Blossom nas mlada ljubljanska pop ustvarjalka zvabi v poslušalski prostor, kjer nas naklepno pušča malce zmedene. Z dinamičnim soul-pop napevom, malodane ironično naslovljenim Easy, pa tudi s pajčolanasto mehkobo komada Sun, se je zdelo, da bo Veronika Nikolovska na studijskih seansah ohranila up-tempo prožnost. V nasprotju z živimi, največkrat komornimi nastopi, ki so pevko in avtorico prej predstavljali kot nežno kantavtorico s kitaro. Blossom odpreta Running With The Wind in Who Care, to pa sta komada, ki bi ju čez palec uvrstil v že tretji Veronikin izpovedni razred. Za slogovno primerjavo prvih dveh pogojno lahko šteje ljubljenka, pogosto zaradi poze žalostnih, to je švedska kraljica dark-soul-popa Lykke Li. Nekoliko kasneje, to je s songom Floating, nas Nikolovska spretno preseli v dišeč spa, kjer nas takoj zatem plaho obsije že opisani Sun, ki v Blossom-okviru izzveni še bolj navdihujoče. Podobno udobnost nam nameni igriva godalna figuralika v šansonu Secure. Prav šanson je forma, ki je avtorico v preteklosti in jo bo, sumim, tudi v prihodnje še dodatno motivirala. In zdaj ključen prelom Veronikine debitantske albumske štorije. Če smo bili prej nekje na robu ali celo tik pod robom otožnosti, je šanson-poševnica-dixie-poševnica-pop iskrica Happy Go Lucky popolno razodetje. Resnično čudovit song, tudi za rabo sredi dneva, sploh v času, ko dekliške in ženske duše potrebujejo nekaj sladke vzpodbude. Kratka vmesna in pomirjujoča Moonbeams, tudi s prikupno vitico, ki jo doda harfa, nas privede do še enega bisernega pop songa. Lovestruck z retro-R&B vsebnostjo izbranega okusa je še ena radost z albuma Blossom več. Mimogrede in hkrati zelo pomembno: Na nedavnem priložnostnem nastopu Veronike Nikolovske je pevko spremljal kar sedemčlanski ansambel, v katerega sta bili poleg klasičnega pop tria vključeni dve spremljevalni vokalistki in še dve violončelistki. Nikoli mi ne bo odveč poudariti, da je bil koncert čaroben. In tak je, pa tudi če se mu poslušalec (za poslušalke me niti ne skrbi, op.avt.) sprva ne posveti povsem zbrano, je tudi album Blossom. Subtilnost Veronike Nikolovske vas bo ujela slej ko prej in prepričan sem, da vas bo navdušila.

Ocena: 5