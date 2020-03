Pevka Madonna in rokerji Pear Jam so zadnji v nizu, ki so odpovedali svoje koncerte zaradi koronavirusa. Pri nas zdaj velja uredba, da so prireditve v zaprtih prostorih omejene na največ 100 ljudi, kar seveda pomeni, da so koncerti prestavljeni, večina glasbenikov pa to pozdravlja. Razkrivamo pa vam tudi novi datum Aktualovega dneva žena: 8. maj.