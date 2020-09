Zaradi koronavirusa umrl pevec skupine The Temptations

Bruce Williamson je umrl star 49 let. Legendarni zasedbi se je pridružil leta 2006, v njej pa vztrajal do leta 2015. S skupino je nastopal na številnih koncertih ter v televizijskih oddajah, z njimi pa je posnel tudi dva albuma - 'Back to the Front' ter 'Still Here'.

Bruce Williamson,ki bi 28. septembra praznoval 50. rojstni dan, je zaradi posledic covid-19 umrl pretekli vikend. Družina se je od pevca poslovila na njegovem domu v Las Vegasu. O smrti glavnega pevca skupine The Temptations je javnost obvestil njegov sin, ki je očetu poklonil zapis na družbenem omrežju. ''Ni besed na svetu, ki bi lahko opisale, kako se sedaj počutim. Očka, rad te imam in hvala za to, da si bil tako neverjeten in ljubeč, hvala tudi za to, da si bil to kar si. Molim, da se bova nekoč znova srečala. Rad te imam, počivaj v miru kralj Williamson,'' se je glasila čustvena objava.

icon-expand Bruce Williamson bi ta mesec praznoval 50. rojstni dan. FOTO: Youtube

Bruce se je zasedbi The Temptations pridružil pred 14 leti. Z njimi je nastopal po koncertnih prizoriščih in v številnih televizijskih oddajah po svetu, vse do leta 2015. Kot glavni vokal je s skupino posnel dva albuma, Back to the Frontleta 2007 ter Still Here, leta 2010. O svojem udejstvovanju v bandu je nekoč povedal: ''V šestih mesecih sem kot del skupine The Temptaions naredil več, kot marsikateri glasbeni ustvarjalec naredi v celotnem življenju.''

Prvotna zasedba se je formirala leta 1960 v ameriškem Detroitu, na začetku pa so bili znani pod imenom The Elgins. Skupino so takrat sestavljali Otis Williams, Elbridge 'Al' Bryant, Melvin Franklin, Eddie Kendricksin Paul Williams, ki so se združili iz dveh vokalnih skupin. Od začetka pa do danes se je v skupini zamenjalo že nekaj članov. Njihove najbolj znani pesmi staMy Girl(1964) terI wish it Would Rain (1967). Leta 2017 je revija Billboard skupino The Temptations razglasila za najbolj uspešno R&B zasedbo vseh časov, pri čemer so premagali Aretho Franklin, Stevieja Wonderja, Jamesa Brownain Michaela Jacksona. Tekom delovanja so osvojili 16 prvih mest na lestvici najboljših albumov, 14 njihovih pesmi se je povzpelo na vrh lestvice ter 43 med prvih deset, v njihove roke pa je romalo kar sedem nagrad grammy.