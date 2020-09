Zaradi koronavirusa umrl ustanovitelj skupine The Four Seasons

Gaetano 'Tommy' DeVito se je rodil 19. junija 1928 v kraju Belleville v zvezni državi New Jersey v Združenih državah Amerike. Nekoč izjemno priljubljeni glasbenik je umrl v 93. letu v bolnišnici v Las Vegasu. Njegovo smrt je najprej potrdil prijatelj, igralec Alfredo Nittoli, žalostno vest je javnosti sporočil v objavi na Facebooku. DeVitu, ki je umrl zaradi posledic koronavirusa, sta objavi na družbenih omrežjih posvetila tudi nekdanja člana skupine The Four Seasons Frankie Valli in Bob Gaudio , ki sta zapisala, da bodo glasbenega kolega pogrešali vsi, ki so ga imeli radi.

V legendarni skupini The Four Seasons je ob Valliju in Gaudiu nastopal še z Nickom Massijem ter Hankom Majewskim. Band se je najprej imenoval Variety Trio, nato pa so spremenili naziv v The Variatones in na koncu v ime, ki se je obdržalo v dneh največjih glasbenih uspehov. Njihovo skupno pot so zaznamovali številni hiti kot so Sherry, Big Girls Don't Cry in Walk Like a Man. Tommy DeVito, ki je v skupini predstavljal enega od glavnih vokalov, spremljal pa jih je tudi na kitari, je zasedbo zapustil leta 1970.