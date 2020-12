Zaradi Magnificovega božičnega koncerta motnje v delovanju omrežja

Magnifico je kljub epidemiji in ukrepom znova pripravil tradicionalni božični koncert, le da je tokrat ta potekal prek spleta. Ogledalo si ga je med 20 in 25 tisoč ljudi, prodali so približno šest tisoč vstopnic. Zaradi ogromnega povpraševanja je bilo med koncertom moteno delovanje omrežja T2, za kar se Magnifico opravičuje. Tisti, ki si koncerta niso mogli nemoteno ogledati, si ga lahko še enkrat ali pa bodo dobili denar povrnjen.

