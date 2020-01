Zaradi možganskega tumorja je umrl priznani kanadski bobnar

Neil Peart, bobnar in tekstopisec za kanadsko rock skupino Rush, je v 68. letu umrl zaradi možganskega tumorja. Glasbenik, ki velja za enega največjih rock bobnarjev, je umrl v Santa Monici v Kaliforniji. S preostalimi člani rock glasbene skupine Rush je sodeloval kar 45 let, njegovo izgubo pa so potrdili v izjavi, objavljeni na Twitterju.

V objavi so zapisali, da je Peart, njihov 'duševni brat', tri leta in pol trpel za vrsto možganskega raka."Z zlomljenimi srci in najglobljo žalostjo moramo deliti grozno novico, da je Neil, naš prijatelj, duševni brat in soigralec, star več kot 45 let, izgubil neverjetno pogumno bitko z možganskim rakom, ki je trajala kar tri leta in pol," piše v izjavi.

Predstavnik za odnose z javnostjo je za ameriško glasbeno revijo Rolling Stonepotrdil žalostno novico. Po poročanju revije, je bil Peart uvrščen na četrto mesto na seznamu najboljših bobnarjev, znan je bil po edinstvenem igranju in ekspresivnih nastopih. Leta 2015 se je odločil, da zapusti skupino, s katero je preživel zadnja štiri desetletja, saj je čutil, da je pustil dovolj velik pečat na rock sceni.