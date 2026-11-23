Za zdaj ni znano, za katero snov gre, bi pa po prvih ocenah policije lahko šlo za solzivec, poroča britanska tiskovna agencija PA . Po navedbah reševalne službe je snov povzročila draženje oči in dihalnih poti. Reševalci so pregledali več kot 50 ljudi. Koncertno dvorano Co-op Live arena so po navedbah reševalcev preventivno dekontaminirali.

Kot je za BBC dejal Joey Howe, se je incident zgodil približno 30 do 40 minut po začetku koncerta. "Videl sem, kako se ljudje pomikajo proti izhodom in tečejo. Zajela nas je panika. Prižgale so se luči, njega pa so pospremili z odra. Zajel nas je grozen vonj," je dogajanje opisal 22-letnik in dodal, da se je zdelo, da se je ustavil čas. "Ljudi, ki so se dušili, so na invalidskih vozičkih vozili z dvorane. Bilo je grozljivo. To je nekaj, kar si nikoli ne bi želel videti," je še povedal.

Reševalci so potrdili, da so evakuirali več kot 12.000 ljudi, več pa so jih oskrbeli zaradi stranskih učinkov neznane snovi. "Naša prioriteta je bila, da zagotovimo varnost vseh, ki so bili na prizorišču. Veliko ljudi smo oskrbeli že tam, enega pa so prepeljali v bolnišnico. Tisti, ki so prizorišče zapustili sami in se odtlej ne počutijo v redu, naj poiščejo zdravsteno pomoč," je svetovala pomočnica načelnika reševalcev in gasilcev, Steph Parker.